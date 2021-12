Día Mundial del Suelo 2021

La agricultura mecanizada, el sobrepastoreo, el desarrollo urbano e industrial y la contaminación son los principales factores que afectan el suelo, ocasionando la degradación del mismo en diferentes niveles y de manera progresiva. En el caso de Chihuahua, al menos el 72 por ciento del territorio estatal presenta degradación física a raíz de la sequía, pero también por el cambio de uso de suelo y el crecimiento de las ciudades.

La contaminación por basura es una de las principales causas de la degradación del suelo debido a que, la presencia de residuos sólidos atenta directamente contra la biodiversidad. Los desechos generados por el ser humano tienen sustancias tóxicas que pueden provocar la muerte de animales y plantas, sin contar la contaminación por mercurio, pesticidas, detergentes, venenos, metales pesados e incluso residuos radiactivos.

En Chihuahua capital, según informes de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, cada día se recolectan 1 mil 250 toneladas de basura proveniente de las actividades comerciales e industriales, así como desechos habitacionales en su mayoría.

“El 60 por ciento de esa basura es de origen habitacional y tras la recolección se deriva al relleno sanitario donde se tira a tolvas y se bandea”, señala Federico Muruato titular de la dependencia.

Explica que el relleno sanitario tiene 2 celdas y en una de ellas, ya hay más de 4 millones de metros cúbicos de basura integrada, sin que se tenga la seguridad de que dicho espacio cumpla con la reglamentación de SEMARNAT.

“La celda uno tiene más de 4 millones de metros cúbicos de basura integrada. No sabemos si tiene abajo los requerimientos necesarios establecidos a través de las reglas de la SEMARNAT, porque data de principios de siglo. La celda dos si los cumple. Lleva arena, arcillas, gravas y todo un sistema de ductos para recibir los lixiviados. Luego está forrada con una geomembrana que es donde se recibe la basura, se va bandeando y por compresión sale el lixiviado. Este es como un probiótico para la basura que se vuelve a reintegrar a la celda, ayuda a generar gas metano y podría generar electricidad en un futuro. Los lixiviados de la basura se quedan atrapados por eso hay un sistema que los lleva a la laguna de lixiviación, pero no van al subsuelo sino que se queda en el ciclo mismo de la vida de la celda”, asegura Muruato.

Sin embargo, según el documento denominado “Tratamiento de lixiviados generados en el relleno sanitario de la Ciudad de Chihuahua”, elaborado por Wendy Margarita Chávez Montes para obtener el grado de Maestría en Ciencias y Tecnología Ambiental por el CIMAV, los lixiviados del relleno sanitario local sí representan un riesgo en la contaminación de aguas subterráneas y el suelo de los alrededores.

“Los rellenos sanitarios liberan una amplia gama de compuestos debidos a la degradación de los residuos en todo su ciclo de vida. Los lixiviados, producidos principalmente cuando un caudal de agua pasa a través de los residuos, son una amenaza para el suelo de los alrededores, para el agua subterránea e incluso para el agua superficial. Los lixiviados son caracterizados como una solución acuosa que contiene los siguientes cuatro grupos de contaminantes: materia orgánica disuelta, macrocomponentes inorgánicos, metales pesados y compuestos orgánicos xenobióticos”, reza el documento.

Agrega que el actual relleno sanitario de la ciudad de Chihuahua cuenta con un sistema de recirculación de lixiviados, sin embargo, dicho tratamiento representa implicaciones de seguridad e higiene para los trabajadores debido al riesgo de derrames al excederse en su capacidad por la captación de lluvias torrenciales con la consecuente contaminación del suelo, entre otras cosas.

Área forestal de la Tarahumara perdió 2 millones de hectáreas: WWF

La cobertura forestal en la Sierra Tarahumara que en la década de 1970 cubría 6 millones de hectáreas, se redujo a 4 millones de hectáreas en el año 2000. Además, en tres décadas se tuvo una pérdida del macizo forestal de por lo menos 516 mil hectáreas de pino, un incremento en la cobertura de encino, bosque de táscate e incluso la presencia de áreas con matorral desértico, establece el estudio “Evaluación de suelos en la tarahumara”, elaborado por el Fondo Mundial para la naturaleza -WWF por sus siglas en inglés-.

Lo anterior, cita el documento, como consecuencia de cambios de uso de suelo en la cuenca del río Conchos que han acelerado los impactos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la modificación del régimen hidrológico de las cuencas hidrológicas de acuerdo a la experiencia nacional e internacional.

Alfredo Rodríguez, titular de WWF en Chihuahua, indica que a pesar de que el mencionado estudio se realizó en 2006, las cosas no han cambiado para bien

“La cuenca alta del río Conchos en la Sierra Tarahumara presenta condiciones geológicas, topográficas y climáticas favorables para un rápido deterioro de sus escasos suelos, especialmente cuando la cobertura vegetal original es removida. A las condiciones naturales, se suman la presión antropogénica como la deforestación, el cambio de uso de suelo y los incendios forestales. Estos cambios modifican de manera negativa su cobertura de suelo, la vegetación y consecuentemente el ciclo del agua en los cientos de microcuencas que integran la red hidrológica de esta zona del Estado”.

A lo anterior, según WWF, se le deben sumar los impactos negativos que tendrá el incremento de la temperatura del aire por efecto del cambio climático ya que, este conjunto de procesos y actividades están acelerando la desertificación de la cuenca e impactando en el bienestar y los medios de vida de los habitantes de la Sierra Tarahumara y en general de la sociedad chihuahuense.

“La protección de la cobertura original del bosque y zonas de pastizales es más eficiente en la conservación del suelo y agua que la lenta y costosa recuperación antropogénica de suelo. Por lo tanto, es fundamental la prevención de la degradación de los ecosistemas de la Sierra Tarahumara proveedores de los servicios ambientales de los que somos usuarios”.

Desde principios del siglo XXI la SEMARNAT informó que la superficie estatal afectada por la erosión hídrica era del 12 por ciento, con un 11.9 por ciento de pérdida de suelo superficial por ese motivo.

Sin embargo, datos de esa dependencia establecen que es la erosión eólica la que mayor afectación ocasiona al territorio chihuahuense con una alta pérdida de su territorio y que lo ubica en primer lugar a nivel nacional: Chihuahua (28.5% de su territorio), Tlaxcala (26%), Nuevo León (18.9%) y Durango (17.9%); mientras que Baja California (0.3%), Veracruz (0.7%), Baja California Sur (1.2%) y Colima (2.8%) se encuentran entre las menos afectadas. Considerando los tipos específicos de la erosión eólica, las entidades más afectadas por la pérdida de suelo superficial fueron Tlaxcala (26%), Chihuahua (25.9%) y Nuevo León (18.9%). Los otros dos tipos específicos de erosión eólica, la deformación del terreno y los efectos fuera de sitio, cubrieron poco más de 800 mil hectáreas, es decir, 0.44% del territorio nacional. Esta superficie se concentró en entidades como Chihuahua, Durango, Coahuila y Puebla.

La SEMARNAT indica que, en 2002 alrededor del 77.4% de la superficie nacional degradada estaba asociada con actividades agrícolas y pecuarias (38.7% cada una de ellas) y 16.4% a deforestación y remoción de la vegetación. El resto de la superficie degradada del país (alrededor de 5.3 millones de ha; 6.1% de la superficie degradada total) se debe a urbanización, sobreexplotación de la vegetación y actividades industriales.

Las actividades agrícolas contribuyen más a la degradación de los suelos en Aguascalientes (85.4% de su superficie degradada se debe a esta causa), Hidalgo (83.4%) y Tlaxcala; el sobrepastoreo en Chihuahua (71.2%), Sonora (55.5%) y Durango (52.2%); la deforestación en Nayarit (42.8%), Campeche (38.6%) y Chiapas (35.6%), y la urbanización al Distrito Federal (65.6%), Baja California Sur (29.8%) y Baja California (26.2%).

9 mil millones de personas contra el suelo

Con un incremento de la población mundial que se espera que alcance los 9,000 millones en 2050, la contaminación del suelo es un problema mundial que incide no solo en la degradación, sino que envenena los alimentos, el agua y el aire.

Lo anterior hace referencia a que, la mayoría de los contaminantes proceden de actividades humanas, como las prácticas agrícolas no sostenibles, las actividades industriales y la minería, los residuos urbanos no tratados y otras prácticas no respetuosas con el medio ambiente.

Un informe emitido en 2018 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), indica que aproximadamente 815 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y aproximadamente 2,000 millones no disponen de alimentos suficientemente nutritivos. Esta situación se podría mitigar mediante la gestión adecuada de los suelos. De igual forma, indica que años de actividades y hábitos humanos han dejado un legado de suelos contaminados en todo el mundo, provocando con ello, efectos como los siguiente:

*Un tercio de los suelos globales ya estén degradados

*Cada año se generen más de 40 millones de toneladas de residuos electrónicos

*Hasta 1/2 de nuestros residuos domésticos son orgánicos, pero terminan en vertederos

*Los productos químicos domésticos terminen en los suelos

*1/3 de plástico producido termine en nuestros suelos.

*Los principales contaminantes del suelo incluyen: Metales pesados, microorganismos patógenos, hidrocarburos, plaguicidas, basura, ácidos y aguas de relave, entre otros.

Este 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Suelo con el objetivo de centrar la atención en la importancia de contar con una superficie terrestre sana y abogar por la gestión sostenible de los recursos de la misma. ¿Será el ser humano capaz de entenderlo?