Diagnóstico de estrés laboral, en el limbo por Covid-19

Tomada de internet

El diagnóstico de estrés laboral que deberían haber realizado las empresas en el país y en el Estado, de acuerdo a la Norma oficial 035 publicada por la Secretaría del Trabajo Federal desde el pasado 2018, está detenida debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus del SARS CoV2 (Covid-19), comentó la Presidente del Colegio de Psicólogos de Chihuahua, Imelda Alcalá Sánchez.

Lo anterior debido a que la Norma 035 estableció que en el año 2020 las empresas realizaría un diagnóstico del clima laboral, sin embargo la contingencia sanitaria por el Covid-19 obligó la suspensión debido a que las condiciones cambiaron y mucho personal empezó hacer “home office”, recalcó la Psicóloga.

En este sentido, la presidente del Colegio de Psicólogos, mencionó que las autoridades ya están reconocimiento el estrés laboral al publicar la Norma oficial 035, la cual contempla temas como la carga laboral, el trabajo inadecuado, además del acoso laboral.

Asimismo señaló que si no se atienden los casos de estrés laboral, algunas personas podrán llegar a tener ansiedad y depresión, los cuales podrían provocar que consuman sustancias adictivas como el alcohol y las drogas, además de medicarse.

Alcalá Sánchez dijo que sumados a otro problemas en el entorno familiar, incluso de la condición física, puede orillar a la personas a autolesionarse, hacerse “cutting”, y de ahí llegaría el suicidio, de acuerdo a la experiencia.

Sin embargo aclaró que el estrés laboral y la pandemia por si mismas no llevan al suicidio, pero si pueden ser el detonante de personas quienes ya tienen un historial de depresión, ansiedad y desamparo.

En este contexto añadió que no hay una educación en la sociedad de atender los problemas de salud mental, llámese ansiedad, depresión o estrés, porque no se acude a un profesional y se opta por buscar un médico que recete medicamento para eliminar el síntoma o se compra una hierba, pero no se combate el problema en sí.

Bajar el estrés con un fármaco, un té o una hierba no remedia el problema de fondo, pero si lleva a acumular estos y es cuando se hablaría de llegar a sufrir angustia, desesperanza y sumados a la pandemia y el estrés laboral, es una fórmula dañina.

La presidente del Colegio de Psicólogos señaló que las autoridades, tanto públicas como privadas, están desperdiciando recursos para bajar indices de suicidios, ya que los programas aplicados no están funcionando porque la taza de suicidios no ha bajado incluso ha ido a la alza.

En este sentido mencionó que deben considerarse dos indicadores para verificar si funciona la estrategia, primero si se están presentando condiciones de ansiedad, depresión y desamparo, las cuales orillan al suicidio, y en segundo término si va a la baja la taza de suicidio.

Finalmente declaró que no se está educando a la población para acudir con un profesional cuando tiene problemas de salud mental y segundo no se atiende a quien ya está enfermo, porque no es apropiado consumir fármacos que en el mejor de los casos elimina los síntomas.