Dice ARAS que residencias aseguradas no son de la empresa

Chihuahua.- Aras Business Group mediante comunicado de prensa dijo que las cuatro residencias en construcción aseguradas a esposa del ex CEO Armando Gutiérrez en la ciudad de Chihuahua no son de la compañía.

La empresa "Aras Business Group", en sus redes sociales, respondió que las cuatro residencias que se construyen en los lotes 56, 57, 58 y 59 de la manzana Uno en el fraccionamiento Pedregal de Alba no son actualmente propiedad de la citada empresa y que en su momento si lo fueron, pero que luego fueron cedidas a terceros en "dación de pago", las cuales fueron aseguradas por la Fiscalía General del Estado. El comunicado sin firma refiere textualmente que "por este medio queremos señalar que parte de los bienes asegurados por las autoridades gubernamentales, ya no son propiedad de la compañía por lo que se afecta a los terceros que ahorita tienen la pertenencia de esos bienes".

Y continúa, "Existen propiedades que fueron cedidos a terceros mediante dación de pago y que han sido asegurados como medida precautoria, resultado de las demandas interpuestas ante los ejes correspondientes. Aclaramos que en su momento si fueron de nuestra propiedad (Aras), sin embargo ahora pertenecen a otros que no se encuentran relacionados a nuestras actividades comerciales y que se han visto impedidos en la realización de sus actividades.

Ejemplo de lo anterior son las propiedades en construcción que se aseguraron el pasado primero de enero los lotes 56, 57, 58 y 59 de la manzana Uno del fraccionamiento Pedregal del Alba en la ciudad de Chihuahua. Comprendemos el proceso que las autoridades deben seguir y reafirmamos nuestra disposición de colaborar en lo que se requiera para la pronta resolución de los casos, por lo que agradecemos se mantenga al margen a los terceros no relacionados con la compañía para que no se vean afectados en sus actividades comerciales", concluyó el comunicado sin firma de persona o directivo alguno de Aras Business Group. Cabe mencionar que según el Registro Público de la Propiedad del estado de Chihuahua, el 12 de abril de 2021, seis días después de que el ex CEO Armando Gutiérrez Rosas vendió todas sus acciones de la compañía Aras; su esposa Flor Edith Salazar Rojas inscribió como adquisición mediante contrato de compraventa simple dichos terrenos los cuales compró por 14 millones de pesos a la empresa inmobiliaria Tomas Valles Vivar. Dicha información es pública y se puede confirmar en el RPP.