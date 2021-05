Dice padre de Jessica Silva

Luego de observar en televisión la recreación del asesinato de su hija, el señor José, Padre de Jessica Silva, agricultora asesinada por la Guardia Nacional, dice no confiar de la justicia del Gobierno Federal, y esperar que la justicia divina enjuicie a los culpables que generaron la tragedia en su familia.

Peritos investigadores de la Fiscalía General de la República, recrearon alrededor de los primeros minutos de ayer el ataque a la pareja de Jessica Silva y Jaime Torres, ocurrida el 8 se septiembre de 2020, luego de que los agricultores de la región centro – sur expulsaran a la Guardia Nacional de la presa La Boquilla.

“A nosotros no nos avisó nadie, nosotros lo vimos por un canal de televisión, pero nomás andan haciéndose pen… eso es lo único que se andan haciendo”, expresó don José Silva con notable tono de rechazo.

Cuestionó el hecho de que los culpables de la muerte de su hija se hayan amparado y no caiga el peso de la justicia sobre ellos, cuando causaron el luto de toda una familia que ahora lucha por la recuperación de Jaime, quien fue operado la semana pasada y presenta mejorías para hablar, y lucha también para soportar la ausencia de Jessica, sobre todos sus pequeños hijos.

“A nosotros nos han dicho que ya se ampararon los de la Guardia Nacional y ya no hay nada qué hacer con ellos, porque ya son de Gobierno (Federal) y ¿quién le va a entrar con Gobierno? Los asesinos se protegen”.

La justicia selectiva en este caso genera impotencia del padre, quien se siente desamparado por completo de la justicia mexicana y dice sentir total decepción del Presidente de la República, quien prometió justicia social a los mexicanos.

“Yo voy a conseguir un amparo por ahí, para ir a matar a un vecino que me cae mal, que al cabo sí se vale, piensa uno, pero como uno no es de Gobierno ni de la Guardia Nacional, pues a mí sí me van a encarcelar”, expresó.

Por último, pidió que los agentes de la Guardia Nacional que detonaron las armas que mataron a Jessica, sean trasladados a un Cereso de Chihuahua para que sean juzgados como cualquier ciudadano que abusa y priva de la vida a otros, independiente si trabajan o no para Gobierno.