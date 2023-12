Dices que soy una semilla del mal

-¿Estás jugando conmigo?... ¿por qué estás siendo cruel conmigo?

-Lo estaría si lo que te cuento fuera mentira, pero es tan verdadero, como que el Sol saldrá mañana. No desconfíes...

-Pero, ¿quieres que te crea la mentira de que mi padre no es mi padre, y que yo soy hijo de un demonio?

-No de un demonio, sino de un ser humano maléfico, un siervo del mal. Has visto pruebas, ¿por qué no aceptas la verdad, para que te quites la venda y puedas luchar mejor en contra de las tendencias que dentro de ti te van a seguir atormentando?

El caso es que Andrés siempre se vio metido en cosas bien raras, desde chico. Estuvo muchos años fuera del país, en Haití, en Costa Rica, en el Perú, en la India, en Himalaya, y nunca en la familia, nadie supo con certeza de dónde conseguía el dinero para pasear tanto. Regresó a nuestras vidas hace poco, y del chamaco juguetón y bromista, nada queda ya: trae una barba espesa y terminada en dos picos, el bigote nunca se lo rasuró, y ahora le dificulta comer; creció tanto, que batalla para entrar por las puertas de las casas. Se nota más reflexivo, más serio, pero se carga una jerga mística de lo peorcito, cada vez menos entendible...

A mí me abordó en una sorpresiva visita, y lo primero que me arrojó en la cara, fue la afirmación de que mi padre, don René Orozco, no es mi verdadero padre. Que él supo en una especie de visión a la que llamó “revelación existencial”, que, en el momento de mi concepción, entró mi madre en contacto con una semilla del mal. Me dio el nombre del sujeto, al que identificó como un vecino, ciertamente misterioso, que tuvo mi familia hace cuarenta y cinco años. “Intervino en la concepción, una noche, y se coló a la recámara de tus padres, y nulificó la semilla de mi hermano René, colocó la suya propia, merced a un encantamiento”.

Yo tuve en todo momento la convicción de que era una simple patraña de mi tío Andrés, una especial fumada de mariguana que se ha de haber dado. Pero me preocupé cuando, al revisar unos viejos álbumes de fotos familiares en casa de los abuelos, me reconocí en una foto en blanco y negro.

“¿Qué hago yo aquí? ¿Es algún truco?”, pregunté, inocente.

“No”, dijo mi abuelita, “no eres tú, este señor era vecino de nosotros, y amigo de tu padre, pero que desapareció misteriosamente antes de que tú nacieras. Ahora que me fijo, es notable el parecido contigo”. Y calló la anciana, temerosa de decir algo más.

Pero el parecido conmigo no era tal, ¡soy el mismo! ¡Tengo su misma cara!

Me pregunto si mami engañó a mi papá con aquel señor, o si es cierta la tal revelación de mi tío Andrés. ¿Así se explican todas las pesadillas que he tenido desde que era un jovencito, y que a la fecha me atormentan, pesadillas en la que yo me convierto en una especie de anticristo?

¿Cómo voy a enfrentar todo esto? ¿Me ayudará Andrés?

En la colonia Pacífico, mis vecinos me conocen como “el iluminado”, debido a que he escondido la verdadera naturaleza de mis sueños, y soy ahí como una leyenda urbana, con mi historia deformada.