Difieren bancadas estatales sobre el control de las aduanas por el Ejército

Chihuahua. – Diputados de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron opiniones contrarias respecto a de si es adecuado o no disponer del Ejército Mexicano para la administración y resguardo de las aduanas, como lo decretó la Federación.

A nombre de la bancada del PAN, el coordinador Mario Vázquez emitió un posicionamiento en el sentido de que el Ejército debería actuar para salvaguardar la seguridad y la soberanía nacional, enfatizando que de nuevo se expone a las fuerzas armadas a un riesgo innecesario de perder el prestigio ganado a través de los años.

Lo más benéfico es darle a la sociedad civil estos espacios, veo que está dentro del planteamiento del gobierno de Morena, el militarizar también la burocracia, la gestión pública, lo cual es un riesgo innecesario para el Ejército, porque hay un prestigio que cuidar y el Ejército es una de las instituciones de trascendencia histórica y reconocimiento ciudadano hacia ellos”, declaró el panista.

Francisco Sánchez, coordinador de Movimiento Ciudadano secundó el posicionamiento del panista, y resaltó además que en los últimos años los militares se han dedicado a repartir medicinas, vacunas y construir obras, mientras que en materia de seguridad aún hay muchos pendientes.

“El proceso de militarización del país se ve reflejado en todos los ámbitos de la vida pública, lo vemos ahora con la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, con otorgar la seguridad pública a las fuerzas castrenses y ahora con esta estrategia de militarizar las aduanas y los puertos en el país, resulta alarmante; ya muchas organizaciones de derechos humanos han urgido al Gobierno Mexicano a inhibir este proceso porque las fuerzas armadas van tomando cada vez mayor poder”, externó el de MC.

Quien discrepó fue el coordinador de Morena, diputado Cuauhtémoc Estrada, quien aseguró que en su tiempo se verán los beneficios de esta decisión, cuando disminuyan los indicadores de malas prácticas en las aduanas.

“A mí me parece que el objetivo del Presidente es controlar un fenómeno que no podemos negar, de corrupción en las adunas; a mí me parece necesario que se realice, y el Presidente ha optado por tomar personal que efectivamente participa en el Ejército, para esa tarea y esperamos que sea la medida correcta”, indicó Estrada Sotelo.

Desde inicios de mayo de 2021 López Obrador en su calidad de titular del Poder Ejecutivo Federal, ordenó la militarización de todas las aduanas de la frontera norte y desde mediados de julio, de ese mismo año, elementos castrenses ya participaban en la recaudación de estos entes pertenecientes al Sistema de Administración Tributaria.

El lunes pasado, como parte del proceso de renovación de la Aduana Interior de Chihuahua, las fuerzas militares tomaron el control de las oficinas fronterizas de Ojinaga y Puerto Palomas, mientras que la de Juárez fue ocupada por el Ejército desde el 1 de julio de 2021.