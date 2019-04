Difieren juicio oral de enfermero

Chihuahua, Chih.- La audiencia de Juicio Oral a la que presentarían al enfermero Jorge Alberto C. A., por el homicidio de una trabajadora de la Unidad de Medicina Familiar número 2 del IMSS, fue diferida, por lo que buscan otra fecha para programarla.

La etapa intermedia estaba marcada a las 08:00 horas en la sala 3 del Centro de Justicia, sin embargo, por acuerdo de las partes se dio el cambio.

Jorge Alberto C. A., fue vinculado a proceso el pasado 6 de julio del 2018, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Laura María Soto López, quien fue asesinada por diaparos de arma de fuego el 7 de diciembre de 2017.

En el Juicio Oral el agente del Ministerio Público presentará la acusación en base a elementos de prueba y declaraciones.

Jorge Alberto C. A., también es investigado por los asesinatos de cinco integrantes de la familia Romero Armendáriz.