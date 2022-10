Difunden la lucha

Chihuahua.- La colectiva “Nuestras Luchas”, la cual está conformada por Diana Fabiola Montelongo como presidenta y por Yadira Itzel Espinoza Álvarez, Edgar Emanuel Calderón Uribe, Ashley Estefanía Loya Casas y Antonio Alejandro Trejo Sánchez; viajará del nueve al 24 de octubre hasta Lille, (una ciudad del norte de Francia) y demostrará el camino que sólo las mujeres, madres, hijas y familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, han tenido que enfrentar.

¡Ni una más!, ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más!... Está, es una de las consignas más populares que han salido a gritar miles de mujeres chihuahuenses que se han enfrentado a varios tipos de violencias que van desde el acoso y el abuso sexual y que además, han alzado la voz por aquellas que han siendo víctimas de desaparición, de trata, de tortura y de feminicidio y que ya no están.

Chihuahua, ha sido reconocido de forma nacional e internacional por algunos de sus casos de feminicidio más atroces, entre ellos se encuentran: la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre del 2001; así como el de Marisela Escobedo quien fue asesinada frente al Palacio de Gobierno mientras exigía justicia por su hija Rubí Frayre.

A la lista se suman la desaparición y feminicidio de Paloma Escobar Ledezma y el reciente transfeminicidio de la activista Mireya Rodríguez Lemus y la liberación del presunto responsable Iván Arturo N.

“Sabemos que existen esas familias que desean encontrar el cuerpo de su hija, un hueso o a su hija viva pero la realidad es diferente; queremos visibilizar estos crímenes atroces con la seguridad de que no nos va a pasar nada malo y poder replicarlo en otros espacios de Latinoamérica; e incluso, estamos viendo la forma de implementarlo en Argentina también”, expresó Diana Montelongo.

La invitación para estos jóvenes surgió de una artista de Chihuahua que trabaja en Lille, Francia y se hizo con la finalidad de exponer ante las autoridades de allá e integrantes de la sociedad civil, como dar acompañamiento a mujeres latinas.

“Lille ésta en una frontera con Bélgica. Ahí hay muchas mujeres de muchas culturas y bueno, Chihuahua y Lille se conjugan geográficamente, ya que ambas están en frontera. En esa ciudad, hay una acumulación de mujeres de diversas culturas, muchas de ellas latinas que han sido víctimas de violencia y que las asociaciones civiles no saben cómo dar acompañamiento porque desconocen el contexto de violencia de género del que vienen”, explicó Diana.

De acuerdo con lo que narran los miembros de esta colectiva, las mujeres de allá no dimensionan el tipo de realidades a las que se enfrentan las niñas, adolescentes y mujeres chihuahuenses.

“Para ellas es muy difícil comprender que una mujer puede ser entambada, que pueden ponerle cemento a su cuerpo y tirarla en un basurero de huesos de cerdos; ellas no dimensionan este tipo de realidades que nosotras vivimos diariamente. Las vivimos porque somos víctimas de esa violencia misógina; de esa violencia con una hermana, de una violencia transfeminicida, pero aunque ellas no lo sepan, es algo que nosotras sabemos y vivimos de forma constante”.

“Ellas conocen de un campo algodonero, conocen unas muertas de Juárez; pero queremos que conozcan lo que se vive aquí: desapariciones forzadas, feminicidios, crímenes de odio a las mujeres LGBT, las torturas, la trata de mujeres, entre otras violencias que lamentablemente padecemos”, dijo la titular de esta colectiva la cual buscará ser una asociación civil en el futuro.

Este grupo de hombres y mujeres que viajarán hasta Francia, también expondrá otro tipo de violaciones que hay en los derechos humanos y mostrarán algunos de los casos más emblemáticos con la finalidad de generar conciencia.

“Hay que recordar que aquí nace el tipo de feminicidio, que aquí nacen todos los elementos iconoclastas de las protestas; las cruces rosas, los zapatos rojos, la cruz de clavos, las mujeres vestidas de negro. Todos los elementos iconoclastas que se utilizan alrededor del mundo para protestar surgieron de Ciudad Juárez y en México, Chihuahua”.

Entre las actividades que se realizarán en Francia son conectar y crear una agenda feminista con las y los integrantes de esta colectiva y con más de 10 organizaciones civiles; además de realizar un performance en el que se expondrá el asesinato de Mireya Rodríguez. Este, estará a cargo de Mayte Regina Gardea activista trans.

Así mismo, se llevarán unos poemarios y se estrenará el documental “Nuestras Luchas”, en el cual, varias mujeres feministas dedicadas al activismo, defensoras de derechos humanos, periodistas y acompañantes, brindarán su testimonio y hablarán sobre retos, experiencias y luchas a las que se han enfrentado en su andar.

En esta cinta participarán: Norma Ledezma, Veronica Terrazas, Delma Cecilia A. y R. Rivera, Itzel CP, Anette Roxana Fernandez Andrew, Karla Arvizo, Paulina Corona, Alejandra Sánchez, Perla Yaneth Alonso "La comandanta” y Mayte Regina Gardea.

La Colectiva “Nuestras Luchas” nació debido a que, Diana Montelongo fundadora de esta agrupación viviera en carne propia lo que es la violencia en contra de las mujeres al ser sobreviviente de un feminicidio.

“Sólo queremos que las demás víctimas no sufran y padezcan lo que yo sentí; tratar de evitar que cuando vayan a la Fiscalía se les escuche y no me digan como a mí que hay casos más importantes y no tener ningún respaldo; queremos demostrar que las mujeres de Chihuahua no están solas y que estamos aquí para apoyarlas y para visibilizar todo tipo de agresión”, concluyo Diana.