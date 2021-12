Dio Fierro nómina de UACH al banco que financió su casa

Chihuahua.- En el mes de agosto de 2019, el entonces rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Fierro Ramírez, ordenó la contratación del banco Santander para el manejo de la nómina de la instancia pública; el mismo banco es el que financió la casa del exrector meses antes.

Según el contrato de prestación de servicios financieros múltiples que la UACH firmó con Santander, del que tiene una copia El Diario, la institución sería la encargada de manejar las cuentas corrientes de la universidad.

Con ello, se le entregó la nómina y otros servicios al banco sin que mediara licitación o procedimiento abierto para una contratación que afectaría a más de cinco mil empleados académicos y administrativos de la UACH.

Los servicios financieros que incluían la nómina y prestaciones anteriormente se brindaban por diferentes instituciones a la UACH, pero todo se concentró en Santander.

“Banca móvil gratis, créditos bancarios y sin comisiones, es lo que brindará el banco Santander al personal docente y administrativo de la universidad a partir de agosto, luego de lograr acuerdos con dicha empresa para el manejo de las cuentas nominales. La transición comenzará en la segunda quincena de agosto, cuando los empleados realizarán el trámite para recibir su tarjeta de débito, las cuales serán entregadas en la fecha y horario de acuerdo al número de empleado que puede verificar en consultanomina.uach.mx”, fue lo que informó oficialmente la UACH en agosto de 2019.

“El trámite será breve, y para realizarlo debe presentarse en el módulo correspondiente con identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y el nombre completo de una persona beneficiaria en caso de defunción del cuentahabiente. El cambio de banco permitirá a los trabajadores consultas y operaciones a través de la banca por Internet, la posibilidad de créditos hipotecarios, automotrices y de nómina”.

En el contrato actualizado en agosto de 2020, con una firma sin que aparezca el nombre de quien representa a la UACH, se establecen como servicios el depósito bancario con dinero a la vista, servicios de inversión, apertura de créditos y banca electrónica, entre otros, sin especificarse el costo de las comisiones que cobraría Santander.

Acompañado del cambio de banco, la universidad desplegó campañas internas para promover los beneficios de la transición a Santander, que con ello obtuvo un mercado cautivo para vender créditos y otros servicios a los empleados universitarios de todos los niveles.

El 25 de febrero de 2021, además, el entonces rector Fierro inauguró una sucursal de Santander dentro del campus universitario viejo, donde dio a conocer la alianza estratégica de la UACH con el banco, cuyo modelo de operación dentro de las instalaciones universitarias no se hizo público.

En el acto inaugural participaron, además de Fierro, el director de Banca de Empresas de Santander, Humberto Antonio Pereira, y la directora de Banca de Particulares en la región norte, Judith Rodríguez Sánchez, quienes informaron que la institución avanzaba en su meta de bancarizar a empresarios, líderes e investigadores del país.

Asimismo, el director administrativo de la UACH, Francisco Márquez Salcido, agradeció a Santander “el compromiso que tiene con la educación universitaria, en especial por la apertura de esta nueva sucursal que traerá grandes beneficios a la comunidad universitaria”.

Mal servicio del banco de Fierro

Catedráticos de la UACH, que pidieron la reserva de sus datos, mostraron su malestar por el servicio que presta Santander a la comunidad universitaria, así como por la permisividad para que hiciera negocio con los empleados, a quienes tiene cautivos con créditos de nómina y en otras modalidades, con la ventaja de que administra su nómina.

Consideraron que además del mal servicio que presta, no puede pasarse por alto que es Santander el mismo banco que entre mayo y junio de 2019 financió la casa del entonces rector, quien dejó su cargo hace unos días en la UACH.

Según los documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad, en efecto, la casa que adquirió y habilitó Fierro Ramírez en Quintas del Sol, en la esquina de las calles New Jersey y Odessa, aparece en contrato de crédito simple con garantía hipotecaria a favor de Santander.

En el registro aparece como acreedor la institución bancaria y como deudores el exrector Fierro y su esposa Sonia Ivett Rosas, quienes ponen en garantía la propiedad inmobiliaria de casi 800 metros cuadrados.

El crédito de Santander, cuyas condiciones no se conocen salvo por el Registro Público General, es por tres millones 500 mil pesos, a pagar en 15 años.

Fierro adquirió la propiedad por cuatro millones 350 mil pesos y la adquirió cuando ya ejercía su cargo al frente de la UACH. La adquisición quedó asentada en el Registro Público de la Propiedad en junio de 2019, cuando el ahora exrector cumplía dos años y ocho meses como máxima autoridad universitaria.

El proceso de escrituración se llevó a cabo con fecha del 26 de abril de ese mismo año en la Notaría Pública número 20, a cargo de Montserrat Cereceres Martínez, con un avalúo de cinco millones 866 mil pesos, elaborado el 25 de abril de 2019 por Consolidado Alameda, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. La vivienda, ubicada en la calle New Jersey número 3209 de la colonia Quintas del Sol, está compuesta por dos lotes con una superficie total de 776 metros cuadrados de terreno.

El crédito de Santander fue para pagar una parte de la vivienda, mientras que el resto debió pagarlo el entonces rector por otros medios.

Para los maestros universitarios, la adquisición de la propiedad particular de Fierro Ramírez y el cambio de nómina en la UACH no pueden verse como hechos desligados, por lo que piden investigar a fondo lo ocurrido, dado que la comunidad universitaria merece, además de respuestas, un buen servicio bancario que no le cueste de más a la institución.