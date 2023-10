Dios invita a todos a la gran fiesta en el cielo: arzobispo

El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, ofició ayer la homilía dominical en la Catedral capitalina, donde reflexionó sobre la invitación de Dios a la vida eterna y el gozo divino en el paraíso, que es para todos los seres humanos independientemente de sus creencias, ideas, razas, estatus y origen.

En este sentido, exhortó a los fieles católicos reunidos a siempre aceptar las invitaciones del Señor por medio de Jesucristo, que a través de sus enseñanzas, explica que el Dios Padre quiere a todos sus hijos e incluso a los que son considerados indeseables por la sociedad.

“Dios está preparando una fiesta para sus hijos y sus hijas, los quiere sentados junto a él. Disfrutando para siempre una vida plenamente dichosa. Él mismo invita a todos a su mesa. Nos quiere ver a todos esta invitación y crear un clima de alegría”, manifestó el obispo durante su sermón.

Comentó que a pesar de que algunas personas rechazan esta invitación, el Señor los ama y sigue abierto a que lleguen a la gran fiesta, pero es necesario escuchar y aceptar la petición que Dios hace.

Lo anterior, fue basado en el evangelio según San Mateo, el cual dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios; los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos”.

