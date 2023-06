Dios nos da pruebas que podemos superar: arzobispo

El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, ofició ayer la homilía dominical del Tiempo Ordinario, según el calendario litúrgico, donde reflexionó que Dios siempre pone pruebas a sus hijos que pueden ser superadas con la fe y esperanza.

En la misa celebrada en la Catedral capitalina exhortó a los fieles a incrementar la fe, ya que el corazón de cada persona lo conoce muy bien el Señor y sabe qué es lo mejor, así como siempre mantener la mente abierta ante las nuevas adversidades a enfrentar.

El sermón lo basó en el evangelio según San Mateo, el cual dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre.

Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo”.

Finalizó la eucaristía con un mensaje de paz y de apoyo en los tiempos actuales, para siempre estar en comunión con Dios y seguir las enseñanzas de Jesucristo; también, orar por quienes padecen situaciones difíciles.

