'Dios nos oiga y los asesinos sean detenidos'

El Diario

Chihuahua.- “Ojalá Dios nos oiga y pronto los asesinos puedan ser detenidos”, expresó ayer a El Diario la señora Susana Morales, madre de la joven Susana Saláis Morales, de 25 años, quien fue encontrada sin vida hace dos semanas en el interior de su domicilio en la colonia Los Minerales. En una breve entrevista con la mamá de Susy, la mujer expresó que espera los resultados de las investigaciones, y que quienes hayan actuado contra su hija reciban el castigo correspondiente por parte de las autoridades.

La madre de familia, quien se recupera de la salud a dos semanas de los hechos, manifestó que no ha podido acercarse ni le han hablado de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), donde se lleva a cabo la investigación, para darle a conocer algún avance.

“Todavía no me informan nada, ahorita ando con suero, se me bajo la presión y tengo problemas con el corazón, entonces estoy en mi casa donde me están poniendo medicamento”, agregó la señora, quien está en espera de que llegue la justicia.

Fue a raíz del crimen que la salud de la señora Morales se vio afectada, por lo que actualmente lucha por recuperarse tras el golpe recibido por toda la familia desde aquel sábado 6 de junio, cuando Susy fue encontrada muerta.

Ese día fue cuando la policía atendió un reporte a través del número de emergencias en el que se señaló el posible suicidio de una mujer en un domicilio ubicado en la calle Mineral Josefina número 4729, según apuntaba de manera textual en primera instancia el comunicado inicial del caso.

Sin embargo, horas más tarde éste fue eliminado del sitio y posteriormente en una nueva versión ya no se incluía el término “suicidio”.

La autopsia arrojó que la mujer murió de asfixia por estrangulamiento, por lo que la autoridad corrigió la causa de muerte y abrió una investigación al respecto. Días después de lo ocurrido, familiares de “Susy” que pidieron mantener sus datos bajo reserva declararon que tienen evidencias de que tres hombres entraron a la fuerza a casa de Susy, los cuales presuntamente habrían participado en el asesinato, cometido frente a su pequeño hijo. Dicha versión fue ampliamente difundida por allegados a la familia mediante redes sociales.

Ante ello, la FEM dio a conocer de manera oficial que no daría información públicamente del caso y sólo se le comunicaría a los familiares. Por ello, días después de los hechos, el 10 de junio, familiares en acompañamiento de colectivos feministas se dieron cita en las instalaciones de la FEM, donde rayaron y gritaron consignas para exigir justicia por Susy, que consideraron un caso ejemplar de las deficientes investigaciones en casos de feminicidios en el estado.

Ese día, al decirles personal que ese no era el lugar indicado, según versiones de las manifestantes, marcharon a la Fiscalía General del Estado donde pidieron la renuncia del fiscal general, y el pronto esclarecimiento de los hechos por el homicidio.

Tras la manifestación la familia de Susana Salais fue recibida por la fiscal de la FEM, Wendy Chávez, quien les presentó la carpeta de investigación, de la cual los familiares no adelantaron ninguna declaración.

Ante la falta de resultados, el pasado 16 de junio protestaron de nuevo familiares y amigos de Susy en la Plaza del Ángel, donde además montaron un performance simulando las incontables víctimas de feminicidio en el estado.

Asimismo leyeron un manifiesto en el que condenaron que aún durante el confinamiento la violencia feminicida no ha cesado, y se ha metido incluso a los propios hogares. Ayer la madre de Susy señaló que siguen sin informarle los avances de las investigaciones.

Por ello se buscó información de nueva cuenta con la FEM, sin que hasta el cierre de la edición se obtuvieran datos al respecto.

CRONOLOGÍA

Dos semanas sin respuestas en el caso Susy

--El 6 de junio fue encontrado el cuerpo de Susy en su casa de la colonia Los Minerales

--El día 8 de junio se volvió tendencia nacional, tras circular su fotografía en redes sociales y denunciarse como un cruel asesinato

--El mismo día la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) emitió un boletín asegurando que el caso apuntaba a un suicidio, pues supuestamente no tenía huellas de violencia

--Por la tarde del mismo 8 de junio la FEM eliminó de sus cuentas oficiales el primer boletín y aseguró que estaba investigando el caso

--El 10 de junio, familiares y amigos protestaron ante la FEM y la Fiscalía General del Estado; las autoridades recibieron a la familia y ofrecieron que pronto tendrían resultados

--El 11 de junio la FEM informó que se mantendría bajo reserva toda la información del caso y sólo se comunicarían los avances de las investigaciones a la familia

--El 16 de junio de nueva cuenta se concentraron familiares y amigos de Susy en otra protesta con la exigencia de justicia, en la Plaza Mayor

--Hasta ayer la FEM no había informado a los familiares no públicamente los resultados de las investigaciones; hoy se cumplen dos semanas del crimen