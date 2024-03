'Diputados violentadores de Morena están desesperados'

Chihuahua.- La diputada Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso del Estado, aseguró que no existen irregulares en el desarrollo con el proceso por medio del cual acusa a las y los diputados de Morena por violencia política en razón de género, que pudiera impedir sus reelecciones y candidaturas.

Explicó que no hay alteración alguna, pues el documento llegó a Oficialía de Partes donde cometieron un error, pues la presidencia del Congreso recibió notificación un día después y el proceso fue correcto en tiempo y forma.

Aseguró que estos recursos que presenta el coordinador de la fracción, representan la desesperación que sienten las diputadas y los diputados que intentaron expulsarla del partido, que la expulsaron de la fracción, que la insultaron e invisibilizaron a partir de que tomó protesta como presidenta del Congreso.

"Me han llamado espuria, vulgar... Me parece que es un acto de desesperación del diputado (Cuauhtémoc Estrada) para reyrasar la resolucióndel tema. Quiero dejar muy en claro yo no estoy más que defendiéndome de todo lo que me han hecho, todo lo que es evidente y que se constata con videos, fotografías, versiones, expresiones", declaró.

Negó tener una relación de amistad personal con las titulares del Tribunal Estatal Electoral y del Instituto Estatal Electoral, Roxana García y Yanko Durán, respectivamente, como lo acusó Cuauhtémoc Estrada. En ambas instituciones corre el proceso de violencia política por razones de género, que podría invalidar la reelección o postulación ocho diputados de la fracción.

"Mis respetos para el Instituto Estatal Electoral, mis respetos para el Tribunal Estatal Electoral, sus presidentas son dos damas con las que he tenido un trato institucional y no de amistad. No somos comadres, ni hablamos por teléfono para ver cómo amanecimos, la relación ha sido totalmente institucional", insistió.

Terrazas Porras recordó que en dos ocasiones los diputados y las diputadas de su bancada abandonaron la sesión cuando tomó protesta como presidenta del Poder Legislativo, en un acto en donde ni siquiera sus compañeras dieron muestras de sororidad, y una vez que han visto el alcance de sus acciones, les surge la desesperación.

César Lozano T. / clozano@diarioch.com.mx