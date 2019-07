Dirección de Pensiones sin recibir notificación de paro

Chihuahua, Chih.- Alberto Herrera, director de Pensiones Civiles del Estado, declaró que la Dirección no ha sido notificada del supuesto paro que será realizado mañana en la institución como protesta por la exigencia de empleados de mejorar sus condiciones laborales.

El funcionario estatal expuso que la Dirección a su cargo ha estado atenta a los reclamos de los usuarios y del personal, por lo que no hay motivo para que protesten, ya que sus demandas son atendidas.

Añadió que confía en que no haya afectaciones en ninguna de las áreas de Pensiones Civiles.

A través de un escrito empleados de PCE advirtieron de un paro el 15 de julio a las ocho de la mañana.