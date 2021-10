Discrepan corporaciones por feminicidios

La Fiscal de la Mujer y la Familia Wendy Chávez Villanueva, informó que se tienen registrados un total de 34 feminicidios en el estado de Chihuahua y la en la ciudad Ciudad Juárez con 14 casos cada uno, Cuauhtémoc con 5 y un caso más registrado en Delicias.

En fechas recientes, la fiscal informó que a través de trabajo de investigación se ha logrado la detención de 15 asesinos de mujeres, otros están pendientes de detención e incluso, se ha determinado que en algunos casos los involucrados ya están muertos.

Que existen situaciones como el de la mujer asesinada en la colonia Campesina hace unos días, en donde aún no se determina si la situación recae en un homicidio por razón de género. En el caso concreto y por disposición del protocolo de homicidios por razones de género, le corresponde a esa Fiscalía la investigación, aún y cuando no se identifique que el móvil derive a un posible feminicidio. Dijo que hasta el momento no se tienen datos de que la víctima haya sido degollada y que se encuentran en el proceso y recabación de datos sobre el entorno de la mujer, principalmente para establecer una línea de investigación que permita resolver el caso. Según los primeros datos recabados, la víctima no vivía por la zona en que fue localizado el cuerpo y el proceso de investigación continúa. En 2020, y según datos publicados por Amnistía Internacional, se registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios. Violencia familiar incontenible en la entidad.