Discuten en Congreso construcción del CAM

Chihuahua.- Autoridades educativas del Estado se reunieron hoy con vecinos de la colonia Santo Niño para tratar de convencerlos de la necesidad de construir en canchas deportivas de esa zona un Centro de Atención Múltiple (CAM).

Arturo Limón, con estudios en psicología, dijo que el problema no es si construyen o no el CAM, sino la forma en que el Gobierno de Javier Corral usó la fuerza pública contra los vecinos que defendían sus canchas y están en contra de que el proyecto se desarrolle ahí.

La reunión se realiza en el Congreso del Estado, al que acudieron vecinos de Santo Niño y beneficiarios del CAM, con posturas encontradas sin llegar a ningún acuerdo.

Tanto Carlos González, secretario de Educación, como el titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, José Luévano, insisten en que es necesaria la obra en el espacio que ocupan esas canchas, ubicadas en calle Eligio Muñoz y casi 27.

Entre las posturas de algunos diputados se ha manifestado que el CAM podría tener un espacio en común para los vecinos, pero la autoridad educativa no se ha pronunciado sobre ese planteamiento.

En tanto que de los vecinos se dicen afectados y violentados al acceso al deporte al momento de quitarles ese espacio público.