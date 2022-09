Discutirán si el Cerro Grande es área natural protegida

La asociación Salvemos los Cerros de Chihuahua invitó a la ciudadanía a seguir de cerca la primera audiencia pública que se llevará a cabo este sábado 1 de octubre en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y en la que se discutirá la viabilidad y petición para convertir al Cerro Grande, Arekawi, en un área natural protegida.

Según detalló Luis Rivera, representante de la asociación ambientalista, esta es una meta que busca ser un hito histórico pues detalló que hasta el momento no se cuenta con un área natural con esta clasificación por parte del orden estatal.

Recordó que desde hace cuatro años Gabriel Valdez, actual secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología estatal, quien fuera también titular de la Dirección municipal, DDUE, fue quien envió el estudio técnico justificativo para proceder con la declaratoria, por lo que señaló que no hay argumentos para seguir aplazando la declaratoria.

“Dicen que porque necesitan anuencia de propietarios, pero esto no es así, porque no tienen que ser expropiados, ni donar sus terrenos. La ley no señala en ningún artículo, ni reglamento ni código que se deba hacer expropiación obligatoria, ello seguirán siendo dueños de los terrenos e incluso pueden recibir todo tipo de beneficios por ser dueños de un terreno en un área natural protegida”, señaló Rivera.

Esto en referencia a las declaraciones de Valdez en las que el funcionario señaló que si bien coinciden con la agrupación ambientalista y ya cuentan con estudios y un proyecto de Decreto para ello, buscarán en todo momento el acercamiento con los propietarios del Cerro.

Es así que estas y otras situaciones serán abordadas con expertos, sociedad civil y gobierno en la audiencia pública a la que se invitó a la población para seguir a través de canales oficiales como los del IEE.

fcordova@diarioch.com.mx