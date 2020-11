Disponible por $499 la 'solución china' que detecta el Covid

Eduardo González/ El Diario

Chihuahua- “La receta china” o la “solución china” fue el nombre dado a la prueba rápida de detección del Covid mediante una punción capilar y fabricada por Hangzhou Realy Tech Co. Ltd, que ya se vende en la ciudad a 499 pesos.

El empaque de cartón con medidas no superiores a los 10 centímetros se comercializa incluso en tiendas de telefonía y accesorios, misma que tardó 6 meses en circular en la ciudad pues su distribución masiva empezó en mayo en el viejo continente.

Los compradores han recibido con dudas la comercialización debido a que la “cajita” tiene un costo elevado, además de que la creencia popular es que tiene poca efectividad y “la de cotonete o PCR, es mejor”.

Usuarios de redes sociales en distintas ciudades se han referido a la venta del test como un abuso, dado que había anunciado su donación para todo el mundo por parte del extravagante empresario chino Chen Guangbiao.

Es decir, quienes la venden pudieran estar generando ganancias con un producto que debería llegar gratis a la población.

Para otros representa una salvación económica pues genera ahorros por casi 400 pesos, si se hace la prueba en laboratorios de la ciudad.

De todas formas, la prueba rápida o de sangre para detectar anticuerpos es vista como un gasto innecesario para diversos sectores por su inexactitud: “Puede que tengas Covid, pero un test de anticuerpos te saldrá negativo, porque se requiere un mes mínimo para que el organismo los cree”, dice Georgina, laboratorista.

Los fabricantes de la “solución china” afirman que es fácil de utilizar y lleva solo 10 minutos para producir resultados sin ningún equipamiento. En términos de precisión, la especificidad es del 99% y la sensibilidad es del 98%. Actualmente, este producto se ha incluido en la lista de exportación del Ministerio de Comercio Chino y exportó a más de 50 países y regiones, incluyendo Estados Unidos, Italia, Alemania, Rusia y Emiratos Árabes Unidos.

Ventajas de la detección rápida Realy IgG / IgM

1. Indica las infecciones recientes e infecciones anteriores, reduciendo las tasas de detección perdidas.

2. No se necesitan instrumentos; adaptado para los hospitales de atención primaria y clínicas ambulatories convencionales.

3. Pruebas sanguíneas; sin tubo de recogida de virus especial requerido.

Tanto IgM como IgG son inmunoglobulinas producidas por el sistema inmune para proporcionar protección frente al 2019-nCoV. Algunos pacientes con resultados negativos en test de ácido nucleico muestran resultados positivos en el test IgM, lo que indica que la detección IgG / IgM es uno de los métodos efectivos para el diagnóstico de 2019-nCoV. Durante el brote de SARS en 2003 y el Zika en 2016, la detección de anticuerpos IgM / IgG se utilizó como uno de los métodos de diagnóstico recomendados.

Desembolsar 500 pesos para una prueba rápida no es todo, según los lineamientos de la Cofepris, os usuarios de las pruebas listadas en la tabla anterior, deberán obligadamente reportar los resultados de la siguiente manera:

IgM-/IgG- No hay evidencia de infección por SARS-Cov-2.

IgM+/IgG- Probable infección reciente sin anticuerpos protectores.

IgM+/IgG+ Probable Infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo.

IgM-/IgG+ Probable infección pasada con anticuerpos protectores.

Tener anticuerpos protectores IgG no excluye la posibilidad de una eventual reinfección.

• El inserto que debe incluirse en el estuche, deberá contener como primer párrafo la siguiente información:

Interpretación de la prueba positiva para anticuerpos en contra del SARS –CoV-2

1. La presencia de anticuerpos tipo IgG sugiere que el sujeto ha sido expuesto al virus y ha desarrollado una respuesta inmune, típicamente esto ocurre al menos dos semanas después de la exposición y expresión clínica de la enfermedad. No determina en forma categórica que ya no se tiene riesgo de contraer la enfermedad, pero sugiere que es de menor riesgo que quien no tiene anticuerpos.

2. La presencia de anticuerpos IgM indica que el sujeto ha sido expuesto al virus y sugiere que el contacto ha ocurrido en las dos semanas anteriores a la muestra.

3. La presencia de anticuerpos IgG e IgM en forma simultánea, indica que la enfermedad está pasando su forma aguda.