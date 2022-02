Dispuesto Roberto 'El Pony' Lara a comparecer

Chihuahua, Chih.- Luego de que dos personas presentaran querellas por el presunto fraude cometido en la Junta Municipal de Agua de Chihuahua (JMAS), que involucra al fallecido exjefe de Facturación y Cobranza, Luis René Villareal Pérez, el exdirector Ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Roberto Lara Rocha, que aparece mencionado en dichas denuncias, aseguró que comparecerá ante la Fiscalía General del Estado (FGE) cuantas veces sea necesario, asegurando que el que nada debe, nada teme.

Explicó que por el momento no ha recibido notificación alguna por esta querella, pero atenderá al llamado de las autoridades, tal como lo hizo al acudir a declarar inmediatamente después de que se reportó el asesinato de René Villarreal el pasado 9 de febrero, cuando el cuerpo del exjefe de Facturación apareció sin vida dentro de un arroyo en la carretera a Cuauhtémoc.

Lara Rocha reiteró que en ningún momento cometió ningún delito, ni tampoco solapó conductas indebidas mientras ocupó la titularidad de la JMAS entre 2018 y 2020, y que mucho menos utilizó recursos

del organismo descentralizado para presuntas campañas, como señalan los afectados en la denuncia, al acusarlo de formar parte del entramado para reunir dinero proveniente de particulares y del propio Gobierno del Estado, con el objetivo construir una candidatura.

Consideró que las acusaciones en su contra son calumnias y engaños pues, según la persona denunciante, los hechos ocurrieron en mayo de 2021, cuando él abandonó la JMAS en diciembre de 2020 para contender como precandidato a la alcaldía de Chihuahua en una campaña que duró 4 días en la que ni siquiera hizo promoción.

El exfuncionario pidió a medios de comunicación y actores políticos que el tema de las investigaciones se aborde de manera muy cuidadosa, pues se han hecho señalamientos en su contra sin contar con elementos ni pruebas, violando la presunción de inocencia.

En este sentido dijo desconocer quién o por qué motivos se le ha relacionado con Luis René Villarreal y los presuntos fraudes que cometió dentro de la JMAS, pero esta situación ha generado un menoscabo su nombre y al de su familia, el cual ha forjado durante años de trabajo honesto.

“Pido que no hagamos de esto un show mediático, cuando tiene que ser un asunto jurídico que se maneje dentro de las instancias correspondientes con todo el debido rigor. Definitivamente está habiendo un menoscabo a mi nombre. Lo más valioso que tiene una persona es su nombre y su apelido. Esto lo he formado durante años de trabajo constante, de honestidad, de esfuerzo... Siempre he estado abierto a la gente, a la población. El que nada debe nada teme”.

De acuerdo con la abogada de los quejosos Lourdes Chávez Loya y con los datos que obran en las denuncias19-2022-003318 y 19-2022-0003338, Lara Rocha pretendía construir una candidatura al Gobierno del Estado a espaldas de su partido y de su entonces jefe Javier Corral Jurado, a través de un esquema fraudulento en el que René Villarreal, buscaba personas que quisieran poner a “trabajar” su

dinero a través de la realización de obras para la JMAS y a cambio de ello recibirían un 10 por ciento de interés mensual.