Distingue Bonilla a mujeres que han cambiado su vida y entorno

Chihuahua, Chih.- El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, reconoció dentro del recinto salón 12 de Octubre, a mujeres de la capital, quienes con su trabajo, esfuerzo y ejemplo, han cambiado sus vidas, la de sus familias y la de su comunidad.

Reiteró el compromiso de su administración de construir una ciudad libre de violencia a través de nuevos espacios para la participación de las mujeres en todos los sectores, en especial en el sector económico, donde abrieron las puertas a nuevas realidades, sentando las bases para un presente de inclusión y en un futuro en donde niñas, adolescentes y jóvenes mujeres tengan más oportunidades y mayores terrenos de acción.

“Pero lo más importante de todo esto, es visibilizar este gran problema que aqueja no solo a las mujeres, también a la sociedad completa, porque si una mujer es violentada, la familia entera lo está haciendo, por ello tenemos que trabajar de la mano, para no normalizar esta situación y para no callar el tema de la violencia en contra de las mujeres”, argumentó el presidente municipal.

Reconoció el trabajo de las líderes, profesionales, representantes del sector académico, la sociedad civil, el activismo social y el servicio público, donde las mujeres avanzan en la conquista de nuevos terrenos.

En representación de todas las mujeres presentes, Luz Elvira Horta Martínez, quien fue una de las beneficiarias con los cursos para atención del adulto mayor que ofertó el Gobierno Municipal, agradeció el apoyo que han recibido por parte del edil capitalino, el Instituto Municipal de las Mujeres y el Instituto de Capitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech), porque ahora tiene las herramientas para salir adelante trabajando en algo que le apasiona, pero sobre todo, que le ha ayudado a inspirar a otras mujeres a soñar, a conocerse mejor y valorarse.

“Aprendí a conocer mujeres tan talentosas, empoderadas, que me enseñaron también a amarlas a ellas y aprendí que soy una mujer con mucho talento y que siempre hay una oportunidad para cada una de nosotras”, expresó Luz Elvira.

Durante su intervención, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Lydia Alicia Terrazas Lara, comentó que el 8 de marzo es un día importante para todas, ya que recuerda a las mujeres que desde hace muchos años, han participado en la lucha por el reconocimiento de sus derechos.

“A lo largo de la historia de la humanidad han existido mujeres haciendo cosas memorables, hoy ustedes amigas, son un ejemplo de ello, pero tenemos que hacer algo más que cambiar la visión del pasado, es esencial que cambiemos la visión del presente, para cambiar la manera en que nos miramos a nosotras mismas y comprendamos que aún en la adversidad somos capaces de salir adelante”, reiteró la titular del organismo.

La regidora de la Comisión de Mujer, Familia e Igualdad de Género, Patricia Ulate Bernal, a nombre de todas sus compañeras regidoras que integran dicha comisión, reconoció a las mujeres comprometidas con la lucha por la igualdad y el respeto a los Derechos Humanos, además aplaudió a aquellas que día a día, se esfuerzan y dan lo mejor para generar ese cambio que ayude a seguir haciendo de Chihuahua Capital, una ciudad en las que las oportunidades se brinden para todas y todos en condición de igualdad.