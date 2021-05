Divide su tiempo entre ser madre y estudiar

/ Anahí y su bebé

Chihuahua.- Leslie Anahí Trillo Salinas de 23 años, es una joven estudiante que cursa la licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), quien además de reconocer las dificultades que son las clases a distancia por la pandemia de Coronavirus (Covid-19), tiene otra tarea, la de ser madre.

“En mi caso, está súper difícil porque al ser madre, es más complicado y tienes que dividir el tiempo. Antes la llevaba a la guardería, pero ahora es cuidar y tomar clases al mismo tiempo. A veces no puedo participar porque ella llora o requiere algo. También las clases que son de análisis se complica porque es estar muy atentos pero no es sencillo, es concentrarse mucho y no dejar de atender a mi hija”, comentó la mamá de una pequeña de un año y medio.

No obstante, también comentó que sus compañeros están en una situación similar, porque aunque no todos son padres, hay muchas inconveniencias con las clases a distancia porque una carrera que tiene que ver todo con la interacción humana, el estar frente a una pantalla desalienta a muchos, además que las conexiones de internet varían, en ocasiones se va la luz en un hogar y se atrasan, entre otros factores negativos.

“Estudiar así nos desmotivó al principio, porqué los artistas estamos siempre en contacto, incluso con el público, fue muy difícil. Además, todos siempre estamos en proyectos en compañías y ahora no, se suspendieron muchos. No podemos presentar los exámenes como dirección escénica, que es vital para los que vamos en los últimos semestres. No es lo mismo grabar un video, actuar para una cámara, que actuar con público presente”, manifestó la joven actriz.

Pero reconoció que no todo es negativo, ya que al acostumbrarse a estar en una escenario con todos los aditamentos como luces, piernas, micrófonos, también había una especie de zona de confort, que tuvo que romperse con la forma de idear presentar algo teatral, porque es tan amplio el mundo de esta expresión artística, que no debe ser solo un lugar, sino mantener la esencia y llegar al público de cualquier forma.

Consideró que estudiar cualquier carrera es importante, principalmente cuando es algo que le guste a la persona, porque es parte de la vida que llevará desde ese momento hacia el futuro. Será una herramienta, “con esto podrás crecer y algo para dejar huella en el mundo, es una de las partes más importantes de mi vida. O al menos eso creo”, expresó.