Dividen Cruz y Loera control en Morena

Chihuahua— Brighite Granados de la Rosa fue electa como nueva presidenta del partido Morena en el estado de Chihuahua, en tanto que Hugo González como presidente del Consejo Estatal del partido, en una elección donde los 90 consejeros emitieron su voto en esta ciudad el día de ayer.

A Granados se le reconoce en el ámbito político como parte del grupo de Juan Carlos Loera, delegado federal –quien la felicitó a través de sus redes sociales– y el segundo al grupo de Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez.

Tras ser aplazada una semana, la jornada se realizó a puerta cerrada en la sede del partido ubicada en las calles Morelos y Segunda en la que se tuvo la asistencia de la totalidad de los consejeros, 45 de ellos mujeres y 45 hombres, quienes eligieron las titularidades de siete encargos de su Comité Ejecutivo Estatal, mismos que quedaron de la siguiente manera: Presidencia, Brighite Granados de la Rosa; Secretaría General, Omar Holguín; Finanzas, Ana Laura Contreras; Organización, Kevin Mares; Formación Política, Luisa Rey Mendoza; Comunicación, Javier Zubía y Mujeres, Valeria Cruz.

Pérez Cuéllar confesó que su voto fue a favor de su candidata Ana Estrada, a quien dio su reconocimiento, no obstante, manifestó que reconoce a Brighite como la nueva presidenta.

Chihuahua— “Mi reconocimiento a Ana Estrada, una gran candidata, yo voté por ella, sin embargo, debo decir que he felicitado a Brighite porque es ahora la presidenta de Morena, queremos trabajar en unidad y armonía. También felicitar a quienes como Hugo, también votamos por ellos, Omar Holguín, secretario general. Quedó un Morena muy equilibrado, que le sirve a Chihuahua que sea así”.

Negó que hubiera una pugna entre los grupos y dijo que a través de ello se debe demostrar la madurez de la militancia, ya que señaló que quien diga que tiene control del Consejo “estará mintiendo”.

Fue un buen proceso, destacó Pérez Cuéllar, “equilibrado, frente a lo que se decía de que iba a arrasar un grupo”.

Aseguró que no habrá pugnas, sino que al revés: compromiso de unidad para sacar a Morena adelante.

Y cuando vengan tiempos electorales, abundó, que se busquen a las candidatas y candidatos que garanticen la victoria, “no los amigos, no los compadres, no los de la secta, no los de la facción”, dijo.

Asimismo, a su salida de la votación, Hugo González expresó que “la intención será que se reúna de inmediato el Comité, que verá el secretario general y estaremos ahí para organizarnos y buscar la unidad, la inclusión de todos los grupos y que de aquí en adelante sea un Morena con todo”.

Hubo un proceso muy civilizado, muy agradable, así hacemos las cosas en Morena, aunque a veces hacen mucho escándalo. Todo se dio en un ambiente muy tranquilo y de mucha cordialidad” Martín Chaparro Expresidente del partido

A la pregunta expresa de si quedará dividido el partido, manifestó que “al final de cuentas todos somos de Morena y lo que queremos es que avance en la capital, entonces de ninguna manera se va a dividir”.

De igual forma Brighite Granados, ahora presidenta del partido, manifestó que “es momento de unidad y organización para seguir apoyando al presidente” en referencia a López Obrador, y añadió que será en próximos días cuando presentarán el proyecto y ruta a seguir para el partido en Chihuahua. “Lo primero es organizarnos, llamar a la unidad con los demás compañeros del partido para seguir apoyando a nuestro presidente”, dijo.

Por su parte, Loera se expresó a través de redes sociales donde apuntó: “El rumbo en Chihuahua para Morena será legítimo y con apego al pueblo, tenemos presidenta de izquierda”, felicitando a Granados de la Rosa.

Cabe destacar que durante el proceso hubo manifestaciones aisladas de ciudadanos quienes dejaron a las puertas del partido despensas presuntamente entregadas para condicionar votos, o intentaron ingresar ante la negativa de que pudieran ser testigos del proceso.

Fuera de esos eventos los consejeros calificaron la jornada como tranquila, transparente y en un ambiente de respeto, tal como lo expresó el ahora expresidente del partido Martín Chaparro, quien señaló que “hubo un proceso muy civilizado, muy agradable, así hacemos las cosas en Morena, aunque a veces hacen mucho escándalo. Todo se dio en un ambiente muy tranquilo y de mucha cordialidad”, dijo.

Quien fungió como presidente del Consejo, el diputado federal Hamlet García Almaguer, coincidió con lo expresado por Chaparro y externó sus felicitaciones a la ahora presidenta, así como a la militancia.

“A mí, como uno de los legisladores medianamente jóvenes en el Congreso de la bancada, me da muchísimo gusto que tengamos una presidenta tan joven como Brighite, seguramente su entusiasmo y dinamismo creará mejores condiciones para nuestro movimiento para que ganemos la gubernatura del estado, la mayoría en el Congreso del Estado y las alcaldías de esta bella entidad”, expresó.

“Fue un privilegio poder venir como delegado del Comité Ejecutivo Nacional a acompañarlos en esta asamblea histórica, lo que demuestra que Morena puede renovarse y trabajar en paz con muchísima civilidad y también con representación”, manifestó.