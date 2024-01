Dolorosa premonición de la muerte

Solamente quiero dar a conocer esta historia como un homenaje a mi hijo Guillermo, quien para mí lo era y lo es todo, aun cuando ya pasaron casi treinta años de su muerte trágica. Tuve esposa y ya no la tengo, por lo que el único y verdadero vínculo familiar que me queda es el que tengo con mi hijo.

Su recuerdo es lo único que me mantiene en calidad de ser humano integrante de la sociedad que me rodea. Soy lo que soy, por lo que él fue.

Me explico:

Hace un poco más de un mes que me visitó en mi despacho un cliente que es además amigo mío. Estábamos conversando, cuando de en medio de una carpeta equis, salió un papel que cayó al suelo, y al levantarlo, vi un dibujo que había ahí, y todo, todo mi pasado regresó a mí de forma dolorosa y apabullante.

Solté delante de mi amigo un llanto de perro apaleado, le di la espalda al inocente testigo de mi repentino ataque de tristeza profunda, y estuve así varios minutos.

Esteban —que así se llama— fue prudente y no me preguntó nada hasta que me repuse mínimamente como para empezar a hablar. “Te contaré, te lo debo”, le dije. “Vas a conocer la historia profunda de mi paternidad cortada de tajo”, le advertí.

Y le conté.

Una tarde que llegué del trabajo, me recibió mi hijo Guillermo, Memo, quien contaba con 9 años y era un niño que se veía completamente normal. Me dijo que me estaba esperando para regalarme un dibujo. Me extrañó el gesto en un niño que cursaba el quinto de primaria, porque generalmente eso hacen los pequeñitos de kínder o de primer grado. Lo tomé, sin embargo, con gusto y con curiosidad. Guardé el boceto aquel entre mis documentos del portafolio, que era lo que tenía más a la mano.

Pasaron sólo tres días de aquella fecha del dibujo (porque lo fechó, con año, mes, día y hora), y tuvimos que llevar al niño de urgencia al hospital, y a las pocas horas falleció allá, sin que los doctores pudieran hacer nada por salvarlo de una misteriosa enfermedad que solamente nos dijeron que era algo viral.

El dolor fue inmenso, devastador para nosotros, y a mi Lucía se la llevó también a la tumba, a pesar de que le ofrecí mis brazos y mi amor como consuelo.

Cuando en una ocasión me puse a repasar las cosas de mi portafolio, salió la hojita del dibujo aquel, y ¡oh, gran sorpresa! Guillermo había dibujado el hospital tres días antes sin conocerlo: puso las ambulancias donde estuvieron al momento en que él llegó, y ahí estaban también los pasillos, las enfermeras, los cuartos, y se dibujó a él mismo con su cabello ensortijado, en el momento de su muerte. Se había colocado una cruz en el pecho, como la que le puso una enfermera cuando expiró.

Esa fue una dolorosa premonición que yo no pude ver en todo lo que significaba, pero me pregunto: ¿en qué hubieran cambiado las cosas si yo hubiera comprendido? “Seguramente en nada”, me consuelo.