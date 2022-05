Dominan la pista

/ Marifer Fontes y Ángelo Vallina / Marifer Fontes / Ángelo Vallina

Chihuahua.- Marifer Fontes y Ángelo Vallina, tienen algo en común y es que comparten la misma pasión por el pilotaje.

Ambos tienen siete años de edad y representan al estado en el deporte de alta velocidad, el cual los ha llevado a ganar medallas en competencias de talla nacional.

Son dos niños que, impulsados por sus familias, amantes y profesionales del pilotaje, han tomado el volante y han logrado ser un ejemplo de disciplina y constancia.

Estos pequeños, pero grandes pilotos, cuentan cómo se abrieron las puertas en el deporte: sus sueños, metas y el mensaje de perseverancia que tienen para las y los niños.

Ángelo Vallina tiene 7 años y representa al estado como piloto de carreras

Apenas tiene siete años y actualmente Ángelo Vallina ha representado al estado en competencias nacionales como piloto de carreras.

Porta de manera orgullosa su uniforme, casco y medalla de quinto lugar que obtuvo en el Campeonato Nacional de Formula Karts, en Monterrey.

Tiene claro cuál es su objetivo: correr y ganar hasta llegar a competir en la Formula 1 y ser orgullo de sus padres quienes lo han impulsado a continuar en el deporte familiar.

“Mi papá y 'Checho Pérez' son mis ejemplos a seguir, quiero ser el mejor y ellos me han enseñado a luchar por lo que quiero; mi papá también corre y él es quien me inspira cada día”, comentó Ángelo.

Ángelo con tan sólo siete años de edad ha experimentado la adrenalina de correr por una pista de carreras a altas velocidades y su determinación lo ha impulsado a representar al estado en distintas competencias.

Según comenta, las emociones al momento de subirse a un auto son indescriptibles, pues la primera vez que condujo un auto tenía seis años de edad y la mezcla de emociones, hasta la fecha, se siguen sintiendo como aquella primera vez.

Aparte de ser corredor, es apasionado del futból soccer y su equipo favorito es el Real Madrid; sin embargo, a su corta edad tiene sus metas muy definidas: “quiero ser el mejor en esto, quiero ser el mejor corredor y poner en alto a mi estado”.

Estudia primero de primaria y para él ganar una medalla demuestra el esfuerzo que hace al seguirse preparando académicamente y en su profesión como piloto.

“A los niños y niñas, les diría que nada es imposible, que luchen por sus sueños y que, si quieres ser el mejor en lo que haces, debes esforzarte cada día porque así sea”, platicó.

Aprender a ganar y perder es la clave para Angelo de competir de manera sana, así como saber que, la inclusión en el deporte es necesaria en un país en donde la mujer se está abriendo camino cada vez más.

“Competir con niñas me hace sentir feliz porque son mis amigas y sé que son muy buenas en lo que hacen, creo que ellas también pueden dar buenas carreras y darlo todo por el deporte”.

Así como sacrifica descansos y salidas, el pequeño piloto se siente feliz de poder trasmitir el mensaje de esperanza a miles de niños que luchan por sus sueños desde temprana edad, “aparte de ser una disciplina, para mí esto me resulta muy divertido, tengo un año corriendo y he sentido el apoyo de todos para ser el mejor”, finalizó.

Maryfer Fontes, pilota chihuahuense que rompe paradigmas

Maryfer Fontes Barrera de siete años, es una niña pilota, reconocida a nivel nacional. Desde muy pequeña, ella se ha dedicado a este deporte, rompiendo con todos los paradigmas.

“Soy pilota desde los cuatro años, me di cuenta que me gustaba pilotear por que mi papá corría carros; yo desde siempre pedí un carro y pues Santa me lo trajo”, narra Marifer.

Su primera carrera fue a los cinco años en Monterrey, Nuevo León, durante el Campeonato Nacional de Fórmula Karts, donde se llevó el primer lugar.

“Las niñas somos las mejores del mundo, siempre hay que luchar para ganar el primer lugar. Cuando gané esa competencia sentí mucha emoción y mucha felicidad”.

Marifer, se autodescribe como una niña valiente, perseverante fuerte y llena de sueños.

“Uno de mis sueños más grandes es ser corredora de la Fórmula 1, ser como “Checo Pérez” y conocerlo en persona”, cuenta la pilota.

Ella, es la única mujer de su categoría, (Babys del Campeonato Nacional de la Fórmula Karts), y esto la llena de mucha emoción, pero también de muchísimo orgullo.

“Yo digo que, en la siguiente carrera, voy a ganar. Yo les diría a las niñas que hagan lo que les guste, que no importa que digan que es un deporte solo para niños y que se atrevan a hacerlo”, dice Marifer con una gran sonrisa.

Esta pequeña, siguió el camino del automovilismo que años antes su abuelo y su padre comenzaron a trazar y ahora es ella, quien lucha por posicionarse como una de las mejores.

“Yo agradezco mucho a todos los que me apoyan, correr es mi pasión”.

Al cuestionarle si ha tenido accidentes a lo largo de su carrera, ella dice que sí, pero que nada grave: “no me importan los choques, lo que me importa es ganar un primero, segundo o tercer lugar, pero no me gusta quedar en los últimos lugares”, afirma con gran determinación.

Marifer, alcanza velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora en una competencia.

“Aún tengo muchos trofeos y muchas medallas por ganar”.

Además de este deporte, a esta pilota le gusta pintar, jugar, las matemáticas, ver su teléfono y ver sus carreras; actualmente ella cursa el primer grado de primaria.

“Sí, si me gusta la escuela y me gustan mucho las matemáticas también”, dice.

Ella, ha participado en siete carreras, además del primer lugar obtenido en monterrey, ha quedado dentro de los primeros lugares en Guadalajara y en otros lugares del país.

Actualmente, Marifer cuenta con 6 mil 821 seguidores en su cuenta de Instagram: marifer.fontes94.

Marifer y Ángelo, son un ejemplo para el estado de Chihuahua y para el país, y sueñan con ser los mejores corredores del mundo.

yhernandez@diarioch.com.mx

asanchez@diarioch.com.mx