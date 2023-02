Dona BVI material médico y de curación

La empresa Beaver Visitec Internacional realizó una donación al gobierno del Estado de material médico y de curación por un monto de 8.5 millones de pesos que será destinado tanto para Servicios de Salud cómo para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

La donación consiste en 320 mil 300 batas con manga larga desechables, 634 mil piezas de gasas de 10 x 10 cm, un millón 352 mil 154 gasas de 5 x 5 cm, 96 mil 733 toallas absorbentes no estériles, 102 mil 863 toallas para cirugía no estériles, 437 mil 587 cotonetes no estériles.

El evento se desarrolló en el estacionamiento del teatro de Los Héroes, en dónde la gobernadora Maru Campos afirmó que con este acto se hace patente una vez más el lema de este Gobierno que es “Juntos sí podemos”, porque la llegada de BVI a la entidad trae grandes beneficios a los chihuahuenses con la creación de cientos de empleos en Juárez y el aporte a la cadena productiva con los empleos indirectos.

Destacó que, con este tipo de acciones la comunidad chihuahuense se nutre del compromiso de todos sus sectores sociales, empeñados en abonar al fortalecimiento de la sociedad con a través de la generosidad, convicción, sacrificio.

Así mismo, expresó que, la entrega se va a materializar en la atención digna de miles de chihuahuenses y agregó que sin duda se hará el mejor uso de este material donado.

Cabe señalar que estos insumos permitirán al personal médico y de enfermería tanto de Servicios de Salud como de Ichisal, tener los instrumentos necesarios para realizar su trabajo de una manera adecuada.

