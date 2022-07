Dona Municipio 4 predios a Estado para construcción de escuelas

Gabriel Avila/El Diario

Chihuahua.- El Municipio de Chihuahua donará al Gobierno del Estado cuatro inmuebles ubicados en diferentes fraccionamientos de la ciudad, que tendrán como finalidad la construcción de escuelas, que son necesarias por la cercanía que tendrá con las colonias de estos sectores.

Esto, luego de que los regidores del Ayuntamiento aprobaran las solicitudes en Sesión de Cabildo, donde por unanimidad, se determinó su viabilidad.

Los inmuebles se ubican en la Calle Lago Nasser No. 10505 del Fraccionamiento Paseo de los Leones Etapa IV con una superficie de dos mil 335 metros cuadrados; Calle Praderas del Alto Veld No. 14005 del Fraccionamiento Sol de Oriente II con mil 561 metros cuadrados; Avenida Palma Real No. 20505 del Fraccionamiento Palma Real I, que mide 915.87 metros cuadrados; Calle Nilo Blanco No. 10500 del Fraccionamiento Paseo de los Leones Etapa IV que tiene una superficie de seis mil 92 metros cuadrados.

En todos los casos, se especificó que la donación estará relacionada el tiempo de ejecución de las obras que no deberá exceder los dos años.

Otros de los puntos de acuerdo que se avalaron en esta reunión de regidores, fue el celebrar el "Cabildo Joven", en sesión Extraordinaria del Ayuntamiento, el miércoles 17 de agosto del 2022 a las 11:00 de la mañana en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal.