Donan su cabello para pelucas oncológicas

Chihuahua.- Con el fin de apoyar a personas que enfrentan el cáncer en Chihuahua estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua cortaron y donaron su cabello al Crit de Chihuahua, institución donde se fabrican pelucas oncológicas para quienes padecen dicha enfermedad.

Se trata de un proyecto ideado por la consejera universitaria de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, Naomi Alessandra García, quien se sumó a la donación y luego de proponer el evento en su facultad este logró trascender a los distintos campus y facultades, por lo que se tuvo una gran respuesta de mujeres y hombres quienes de manera altruista se sumaron a la campaña.

“Esta es la primera edición en la Universidad y la idea nace desde hace aproximadamente dos años cuando le diagnostican a mi mamá cáncer y al principio fue muy impactante y siempre una de las primeras preguntas que surgen es: ¿qué pasará con el cabello?, que es sinónimo de su personalidad, de su salud, de su forma de ser. Entonces desde ese momento quise yo misma donar mi cabello y con el trabajo en la facultad pues logramos muy buena respuesta”, Explicó García.

Es así que la meta fue alcanzar las 150 trenzas, con las cuales se podrán fabricar alrededor de 12 pelucas para niñas y mujeres que enfrentan el cáncer en Chihuahua y que derivado de ello y su tratamiento han perdido su cabello.

La respuesta de las universitarias fue mejor de la esperada, por lo que desde distintas facultades arribaron al lugar donde un equipo de estudiantes de la academia Consorcio realizó el procedimiento para cortar los 30 centímetros de cabello que se piden y dejar también un buen corte a las estudiantes.

Brenda Pedroza, estudiante de la citada facultad, señaló que dejó crecer dos años su cabello y en el momento que supo de la convocatoria no lo pensó dos veces, con el fin de apoyar a quien lo necesita, destacó que incluso lo dejará crecer para donarlo de nuevo. “Yo siempre lo he traído largo, pero este año hubo eventos muy importantes que me hicieron reflexionar que es sólo cabello y que sí puedo ayudar a alguien a que se sienta mejor y seguro tengo que hacerlo”, destacó.

De igual manera Antonio Hernández, de la Facultad de Artes, dijo que desde el inicio de la pandemia en 2020 no se había cortado el cabello y decidió entonces no hacerlo hasta que pudo donarlo. “Es muy bonita causa y como desde hace tiempo tenía pensado donarlo tomé esta oportunidad de una vez”, destacó.

fcordova@hotmail.com