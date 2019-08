Donan trabajadores más de 2 mil lentes

Chihuahua.- Con una meta de entregar 2 mil 300 lentes graduados en favor de personas de escasos recursos, el Grupo ESSILOR, la Fundación Index y Fundación Devlyn, iniciaron la tercera campaña “See well yo live better” - Ver bien para vivir mejor-.

La empresa representada en la ciudad de Chihuahua por las plantas SOFI, Laboratorio ECO 1, Laboratorio ECO 2, planta Transitions y Shared Services Department, dedicadas a la manufactura y graduación de micas para lentes de prescripción médica, lanza por tercera vez consecutiva el proyecto de ayuda a la comunidad.

El recurso se financia con aportaciones de los trabajadores y con los recursos obtenidos a través de la venta de residuos no peligrosos.

Asimismo este proyecto se lleva a cabo con el apoyo de su Fundación Social “Essilor Vision Foundation”, con sede en Francia, cuya misión es eliminar deficiencias de la visión mediante la revisión de la vista a personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, mediante la dotación de lentes de prescripción médica de manera gratuita a quienes los necesitan.

También participan de forma comprometida la Fundación Devlyn y Fundación Index.

La ceremonia de entrega simbólica de lentes estuvo presidida por Alain Robert y Fabián Festal, vicepresidente y director de SOFI, Fabián Festal, respectivamente, el presidente de Fundación Index, Luis Carlos Ramirez y Consuelo Grajeda de la Fundación Devlyn.

Para este 2019, se busca incrementar el número de personas beneficiadas de años anteriores, con una meta de 2 mil 300 lentes a personas de escasos recursos no solo en la ciudad de Chihuahua, sino llevarlo a cabo también en las ciudades de Delicias, Camargo, Jiménez y Cuauhtémoc.

Este programa se lleva a cabo mediante una alianza estratégica con Fundación Index Chihuahua y Fundación Devlyn, trabajando todos en conjunto, con optometristas especializados para brindar el mejor servicio a la comunidad.

Los lentes son realizados con micas de SOFI de Chihuahua y graduados por los laboratorios ECO I y ECO II.

A la fecha, se han llevado a cabo más de cuatro mil revisiones de la vista, teniendo un total de tres mil lentes donados.