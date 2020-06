'Dudo que mi yerno sea el homicida de mi hija'

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- "Pueden creer ustedes que la jueza nos negó el derecho a la mamá y a mí a estar presentes hoy en la diligencia argumentando la contingencia. Pero si yo contrato a diez abogados, ellos si pueden entrar, no es posible", expresó el señor Ulises Saláis, padre de la joven Susy Saláis.

En el exterior de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, el padre de "Susy" rompió en llanto y dijo que duda de que su yerno Oswaldo M. H., sea verdaderamente el responsable del crimen de su hija, registrado el 6 de junio en la colonia Los Minerales.

"Si vienen diez abogados a ellos si los dejan entrar, no es posible que a nosotros no, que ocultan", cuestionó.

Narró que cuando se dieron cuenta ayer de la detención de Oswaldo "en una forma bastante extraña", se abocaron a investigar como familia.

"Solicité el expediente para poder ver las pruebas tan concluyentes que ellos dijeron tenían en la Fiscalía y por las cuales, generaron una orden de aprehensión".

"Me negaron el acceso al expediente argumentando que habían sanitizado el edificio y no lo tenían en ese momento. Hasta hoy no lo he podido ver", criticó.

El padre de Susy declaró que nunca le llamaron de la FEM para tener acceso al expediente.

A pregunta expresa de si considera culpable a Oswaldo, dijo "yo no puedo establecer si es culpable, para mí no lo es, porque es una gran persona ese muchacho, yo no sé lo que está pasando y sucediendo" subrayó.

El abuelo del hijo de "Susy" dijo que su nieto asegura "que fueron tres personas las que le hicieron eso a su mamá".

También criticó que bajo engaños, el abogado defensor lo citó en la casa, escena del crimen, misma que le iban a regresar, en donde fue finalmente detenido por las autoridades.