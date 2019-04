Dueños de jaguar tendrán que pagar gastos médicos de lesionado

Chihuahua.- Armando Flores Velador, de oficio albañil, es la persona que fue atacada por un jaguar que escapó de una casa en el fraccionamiento La Cantera, y los propietarios del animal tendrán que hacerse cargo de los gastos que genere la atención médica que se brindó al lesionado.



Agentes investigadores de la unidad de daños y lesiones, se entrevistaron con el afectado para que les relatara la forma en que ocurrió el ataque del felino, y solicitaron el informe médico, que establece que las lesiones no ponen en riesgo su vida.



El afectado realizaba trabajos en una casa contigua a la vivienda donde tenían al jaguar, este animal salió por una pequeña ranura, invadió el patio dónde estaba la persona y saltó sobre él, ante esto, el hombre corrió por el pasillo y salió a la calle, ahí el felino lo mordió, pudo safarse y entrar en una pick up, fue entonces que dos mujeres, dueñas del jaguar, lo sujetaron y metieron a la casa.



Más tarde llegaron policías municipales y personal de la Profepa que se hizo cargo del felino, y fue trasladado al zoológico de Ciudad Aldama.



No habrá un proceso penal en contra de los propietarios del felino debido a que las lesiones son mínimas, pero tendrán que responder a los gastos médicos.