'Dulce habló bajo amenazas', asegura familia

Chihuahua.- La familia de la niña Dulce Yareli, de 11 años de edad, aseguró que la llamada que recibieron de la menor podría haber sido hecha bajo amenazas, pues por el tono de voz y los comentarios deducen que la pequeña podría estar contra su voluntad y en peligro.

La Fiscalía emitió el día de ayer un boletín con la foto del sospechoso del secuestro, identificado como José María Núñez Portillo de 30 años. Esto luego de que tras la desaparición de la niña la madre tuvo comunicación en la que le pidió que dejara de buscarla pues se había ido con un “muchacho”, lo que su hermana mayor consideró como una treta del hombre para desviar la atención de las autoridades e incluso con el fin de que la familia desistiera de su búsqueda.

“Ese día (jueves 1 de agosto) se alistó, me dijo que iba con un compañero de la escuela al cine.

Le dije que estaba bien, “nada más te cuidas y te vienes temprano”, le dije. Como yo trabajo de noche me quedé dormida, cuando me levanté ya iba para la calle sola. No se veía como si se fuera a ir con nadie”, narró su hermana.

Al percatarse que la niña no regresaba la familia interpuso una denuncia y fueron ellos mismos quienes revisaron el Facebook de Dulce, en la que se dieron cuenta que el hombre de 30 años le mandaba mensajes.

“Tuve que abrir su cuenta de Facebook otra vez para ver si había alguien con quien se había ido y resulta que tenía contacto con ese señor. Le tiraba el rollo a mi hermanita, nosotros pensamos que era el hijo, que el papá le prestaba el face.

Pero nos dimos cuenta que era el papá.

Él le decía: vente conmigo yo te voy a dar todo, si te irías conmigo y ella le contestaba: no, no, yo no me iría con usted, claro que no”, acotó.

Luego de la desaparición la madre de la menor recibió una llamada informando que se encontraban en Delicias, sin embargo piensan que podría encontrarse en Guachochi, donde el hombre podría tener un domicilio.

“Yo conozco a mi hermanita y ella no te diría eso, es una niña y sabe que todos estamos muy preocupados por ella.

Lo que le dijo es que no le estén echando la culpa a esa persona (José María Núñez), pero ni siquiera se sabía que le estábamos echando la culpa a este señor.

Ella dice que está con un muchachito, pero yo no creo eso”, declaró.

El hombre que apenas abandonó el Cereso tras pasar un año por una denuncia de su expareja por violencia familiar, tenía también antecedentes de acoso para con la familia de Dulce, sobre todo su hermana quien dijo que tenía miedo por las conductas del hombre hacia ella.

“A mí me acosaba, antes de tener a mi bebé me hablaba, me jalaba a veces. Yo me alejaba y como yo me iba a la maquila y me iba en la mañana le decía a mi mamá: acompáñame a la parada porque tengo miedo de que me salga ese señor y ya me acompañaba. Nunca pensé que se fuera a llevar a mi hermanita, porque tiene un hijo de la misma edad que ella”, confesó.

Para quien tenga información sobre el paradero de la niña y su captor, puede comunicarse al número de emergencias 911 y 089 de denuncia anónima, así como al número 4 29 33 00 ext. 10706 o en la página www. pasaeldato.gob.mx.