Dulce pasa otro cumpleaños desaparecida

Chihuahua.- La madre de Dulce Yareli Franco, Adelaida, manifestó encontrarse desesperada y decepcionada de las autoridades en quienes ha puesto toda su confianza para recuperar a su hija, que hace unos días, el 18 de septiembre, cumplió 13 años, y de la que nada se sabe sobre su paradero luego de ser sustraída por un hombre de 30 años cuando ella tenía apenas 11.

La niña desapareció el 11 de agosto del año 2019, luego de que presuntamente el expresidiario condenado por violencia intrafamiliar, identificado como José María Núñez Portillo, la contactara vía redes sociales para luego llevársela sin que hasta el día de hoy nada se sepa del paradero de ambos.

“Me vienen diciendo lo mismo y lo mismo desde hace un año, yo señalé a quién y me parece ya demasiado que no hayan podido encontrarlo y cuando se cumplió el año fue lo que yo les dije, que no han hecho nada, no me han ayudado”, declaró la madre que se encuentra cada día más afectada por la situación de no pasar los cumpleaños con su hija que ya tiene trece años y a quien no ha podido ver crecer.

Aunque siempre le repiten que siguen trabajando y avanzando en la investigación, la verdad es que la madre empieza a perder las esperanzas y la confianza en las autoridades de investigación, que no han podido recuperar a la menor.

A pesar de que ella siempre ha sostenido que la familia de Núñez lo ha encubierto y saben de su paradero, estos siguen sin cooperar con las autoridades a pesar del dolor de la familia de Dulce, así como el peligro en que podría encontrarse la menor al tratarse de una persona que tiene un historial de abuso en contra de mujeres.

“Pareciera que las autoridades están esperando a que cumpla 18 años para olvidarse ya de la investigación. El pasado 18 de septiembre cumplió sus trece añitos”, condenó.

Para quien tenga alguna información sobre el paradero de la niña Dulce o su sustractor, puede comunicarse a los números de emergencia 911 o al 089 para realizar una denuncia anónima.

