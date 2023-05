Dulce perrito asesino

De repente, vi que los ojos de la fiera voltearon hacia arriba para cerciorarse de que estaba yo ahí, y su mirada me heló la sangre de terror. ¿Qué tenía en común este perro diabólico que me miraba amenazador en la oscuridad, con el dulce perrito que me había seguido a casa apenas dos horas antes?

(El relato lo hace Erick Alvarado Fierro, quien lo remitió para que se publicara)

Esta historia fue real, me sucedió a mí, y todo fue tan extraño que hasta la fecha no hallo explicación alguna. Tanto así, que cada vez que me acuerdo de aquella noche, me pongo mal, muy mal de los nervios.

Pues era primavera y yo estaba laborando de turno nocturno en una maquiladora. Esto ocurrió hace 2 años. Esa noche había trabajado mucho, me sentía muy cansado y mi compañero Raúl me dio una pastilla para el dolor de cabeza.

Como cada día, esa vez el transporte de la empresa nos llevó a casa a las dos de la mañana. A mí me dejaba a sólo una cuadra de mi hogar ya que el terreno era bastante disparejo y el chofer no se atrevía a que se le quebrara la suspensión. Yo caminaba siempre, pero esa noche fue algo diferente. Me despedí de todos y me bajé del camión. El tiempo estaba fresco y todo se veía muy pacífico en el barrio.

Caminaba, cuando de repente un extraño perro de actitud amigable se me acercó y me empezó a seguir. Era un pastor alemán de color negro, que se veía sano y fuerte, bien comido, yo pensé que estaría acaso perdido, así que permití que me siguiera para resguardarlo en mi casa. Al llegar, volteé atrás y ahí venía el can, que se veía algo temeroso.

Nada, nada me anticipó el terror que iba a suceder en mi casa esa noche.

Toqué en la puerta, porque era costumbre de nosotros que me abriera mi mujer, por aquello de que poníamos una tranca contra los ladrones y porque ella se quedaba sola. Así que salió Juanita adormecida como siempre, y miró al perro, que al parecer le agradó. Ahí mismo el animal empezó a comportarse de manera extraña, porque cuando traté de meterlo a la casa, hizo de súbito un llanto macabro que nos aterró. Era como si estuviera lastimado y sufriera mucho por algo que le desgarrara las entrañas. Así me pareció, al tiempo que sentí que se me erizaban los cabellos.

Decidí que mejor no lo metería a la casa, y le llevé algo de comida afuera. Él empezó a comer con ansia desesperada, como si tuviera días sin probar bocado. Entramos nosotros a la casa y ahí lo dejamos devorando el guiso de carne molida con papas que tenía mi esposa. Al poco rato salí a mirar al perro y me di cuenta de que no estaba ya, y lo más raro fue que la comida seguía igual, completita, después de que yo vi que se la estaba comiendo con muchas ganas.

¡Qué raro!

El perro no estaba ahí. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que era imposible que se hubiera ido de manera tan rápida. Pues entré yo a la casa a dormir, porque como dije al principio, estaba muy cansado y hasta dolor de cabeza me había dado.

“No estoy ahorita como para andar buscando perros”, pensé en voz alta. Apagué entonces las luces y nos acostamos. Media hora después, un alarido tremendo me despertó, y al encender la luz lo primero que veo es a ese animal adentro de mi casa despedazando la puerta trasera.

En el patio, las gallinas de mi mujer estaban descuartizadas unas, degolladas otras en el piso. Entre aterrada y enfurecida, Juanita corrió en pos del perro asesino, pero se detuvo a medio camino en el patio, porque el animal ya no estaba. Gritando y con una crisis de nervios, ella me preguntaba cómo había podido entrar la fiera, si no había ninguna entrada abierta, y la barda del patio era tremendamente alta, como de tres metros y medio, lo que era como una muralla de castillo medieval, insalvable para todo aquel que no cayese del aire en paracaídas.

Al perro jamás lo volví a ver, y sólo de recordar sus lloridos y sus ojos rojos brillantes esa noche, me embarga un gran terror, sobre todo con las luces apagadas.