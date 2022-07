Duplican denuncias vs Vitas por fraude

Chihuahua, Chih.- Las denuncias penales por el delito de fraude en contra de la empresa colocadora de capital “Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V.”, se multiplicaron en una semana, al pasar de 23 querellas -el pasado 20 de abril- a 46 denuncias en todo el estado, según el último reporte dado a conocer ayer por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las demandas están siendo integradas como parte de las carpetas de investigación, donde la representación social no tiene fecha estimada de judicialización.

En la Fiscalía de Distrito Zona Centro hay 28 querellas, mientras que en la Fiscalía Zona Norte se incrementaron a 16 denuncias.

En el caso de las fiscalías Zona Sur y Occidente, hay una respectivamente.

Las autoridades investigadoras no han judicializado todavía ninguna de esas denuncias, donde los afectados son inversionistas que no han podido recuperar su capital de inversión, ante el incumplimiento de la referida empresa que no ha dado salido a dar explicaciones públicamente ante el cúmulo de señalamientosde fraude.

El Diario publicó en días anteriores el caso del señor Antonio Castillo, quien es uno de los aproximadamente cinco mil inversionistas chihuahuenses que depositaron su confianza y dinero en la empresa “Vitas Financial” y que ahora no puede recuperar su capital.

Según narró, a finales del mes de noviembre de 2021 invirtió medio millón de pesos con la esperanza de obtener jugosos rendimientos, donde los cuatro siguientes meses recibió dividendos por 46 mil pesos paulatinamente; sin embargo, en los meses de abril y mayo de 2022 ya no fue así.

El afectado denunció que los directivos y asesores de Vitas le propusieron entre varias alternativas, firmar un nuevo contrato por seis meses con la promesa de un rendimiento mensual del 4 por ciento, a lo cual se negó; incluso le condicionaron descontarle los rendimientos anteriormente recibidos del monto total de su capital, algo totalmente ilegal, para devolverle la diferencia, pero además no le decían fecha específica de pago.

“Simplemente les dije que no lo iba aceptar”, expresó en entrevista el afectado.

De ocupación comerciante, agregó que antes de formalizar el contrato de inversión por 500 mil pesos, ya había tenido dos experiencias con Vitas, contratos de tres meses cada uno con los cuales ganó rendimientos de 20 mil pesos mensuales, es decir, no tuvo problemas.

Durante la entrevista narró que su asesora de nombre “Ariana” así como el gerente de Vitas en ciudad Delicias, Luis Carrillo, de igual manera el subdirector de Finanzas, Alejandro Pérez, han referido que el problema que han tenido es porque algunos bancos detuvieron los recursos financieros con que cuenta Vitas y no le han podido pagar.