Duran hasta 4 horas cortes de energía

Chihuahua, Chih.- Hasta cuatro horas duran los cortes de energía eléctrica en algunos sectores de la ciudad, denunciaron ayer dueños y trabajadores de fábricas de muebles y carpintería, talleres, ferreterías y abarrotes.

Afirmaron que tienen apagones recurrentes de energía eléctrica que lo mismo pueden durar sólo 20 segundos o prolongarse por varias horas. Señalaron que con las intermitencias en el suministro eléctrico han sufrido daños sus computadoras, cámaras de seguridad y aparatos de sonido.

Además de las horas que dejan de trabajar. “Cuando la interrupción se prolonga se traduce en pagar empleados sin que laboren y, lo más grave, no poder cumplir con el cliente en los tiempos de entrega”, dijeron.

No obstante, indicaron que el problema de los apagones no es nuevo en la colonia, ya que el año pasado las fallas en el servicio eléctrico fueron más criticas respecto a lo que va del 2022.

El Diario buscó vía telefónica, sin éxito, en Torreón, Coahuila a Víctor Barba, titular de Comunicación Social de la División Norte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para pedir la versión de la dependencia en torno a los señalamientos y quejas realizados por los presidentes de Coparmex y Canacintra, Salvador Carrejo y Antonio Valadez, respectivamente.

A ellos se suman los dueños de negocios de la colonia Dale en torno a las fallas.

Del conmutador se informó que el funcionario federal y su asistente no estaban en la oficina y probablemente se encontraban en alguna junta.

La semana pasada también se buscó a Víctor Barba, pero del conmutador indicaron que estaba de vacaciones, y aunque indicaron que sí contestaba en su numero celular a los medios de comunicación, no respondió a El Diario, incluso cuando se le dejó recado en el buzón.

Jesús Vázquez Quintana de la Mueblería Altavista, ubicada en Calle Justiniani y 50 de la colonia Dale, dijo que los apagones son recurrentes en esta área y hay tiempos en que dura unas cuatro horas en restablecerse el servicio, lo que les imposibilita seguir trabajando porque dependen de la luz para operar las sierras, tener visibilidad en el negocio y ambientarlo debido a las altas temperaturas de 36 grados que se registran ahora desde temprano en la ciudad.

Informó que ayer tuvieron una interrupción como a las ocho de la mañana por unos dos minutos y el miércoles se registró un fuerte bajón en el voltaje, situación que regularmente afecta los aparatos eléctricos, y de hecho ya son dos grabadoras las que se les han fundido por eso.

Pero lo más grave es que las fallas eléctricas incrementan la posibilidad de un accidente a la hora de manipular las sierras.

Explicó que al momento que se va la luz eléctrica, de inmediato se queda atorada la madera y si no se está atento, se corre el riesgo de golpearse o de cortarse la mano.

“Hay cortes de madera muy delgaditos, que solo se puede encaminar con la mano sin ninguna madera de acompañamiento, y si en el repentino apagón se descuida, el operador corre un alto riesgo”.

Vázquez Quintana indicó que regularmente cuando se va la luz y ven que tarda una media hora, se comunican a la Comisión Federal de Electricidad para ver qué pasa y les informan que ya tienen el reporte y que se restablecerá en unas cuatro horas.

“Eso lleva a perder la continuidad de trabajo y el cumplimiento de la orden que tienen y el cliente se enoja porque no se le entregó el mueble en la fecha que se le indicó, y aunque se les dijo que fue por la caída de la luz hasta por cuatro horas, no lo entienden o a lo mejor a ellos no les pasa eso, pero me imagino que sí”, dijo el mueblero. “Aquí es muy común que se vaya a la luz, que dure uno, dos, tres, cuatro o cinco minutos, que dure horas o bien que llegue el bajón de voltaje. El servicio es muy irregular”.

Jesús Vázquez indicó que hace de unas tres semanas a un mes, se tuvo un periodo crítico de apagones con una duración de horas y horas. “Aquí hasta parece broma, hace mucho aire, se va la luz; está lloviendo y se cae el servicio, nieva y hay apagón. “Eso lo usa uno como meme, como rebane, pero sí, si da coraje”, dijo el vecino afectado.

“De la CFE dicen que se fue la luz porque se cayó quién sabe qué y la cuchilla que se encuentra quién sabe dónde, ¿y que hace uno?” El mueblero también cuestionó que las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad requieran hasta cuatro horas para poder detectar la cuchilla caída en el área para poder restablecer la luz.

Si el apagón se presenta en las primeras horas de la mañana, se quedan a trabajar con la esperanza de que llegue la luz a las doce o dos de la tarde, y darle un rato al trabajo, pero si ya rebasa el mediodía, la jornada está perdida.

Aún y cuando se interrumpa la producción y la gente se retire antes, hay que pagarles el salario completo, al igual que el recibo de luz en tiempo y forma, porque si no se paga al vencimiento, al día siguiente llega el corte.

En tanto, el propietario del taller de repintado automotriz Motor Custom

Auto Body Shop (Ecosystem), José Carlos Martínez, dijo que antier se presentaron tres intermitencias durante el día y también una apagón como de dos horas, el cual se debió a la reparación de un poste.

Señaló que las interrupciones de la energía eléctrica afectan el desarrollo de las actividades del negocio, ubicado en Calle Justiniani 4806, debido a que los compresores, pulidoras, entre otros equipos, requieren de la luz para poder trabajar.

Informó que las fallas eléctricas ya les afectaron una computadora a pesar de que tenían los reguladores de energía, por lo que tuvieron que adquirir otra unidad.

Esto es un gasto adicional no programado que afecta los costos de operación, porque esos daños no los asume la Comisión Federal de Electricidad, el negocio tiene que absorber los gastos de las afectaciones.

Señaló que el año pasado hubo bastantes apagones y lo que va de este han sido menos, pero sí se han registrado causando retrasos en los programas de trabajo.

El propietario del Abarrote Oxy, ubicado en en calle 48 y Tamborel, Felipe Rodríguez, informó que por segundo día consecutivo tuvo una interrupción en el servicio de energía eléctrica en su negocio, que el de ayer se restableció en segundos pero el de antier, que se registró como a las seis de la tarde, duró unos cinco minutos.

Indicó que este tipo de apagones ya les generaron la quema del módulo del sistema de alarma y una cámara el año pasado.

Felipe Rodríguez señaló que alguien le aconsejó adquirir un regulador de corriente para evitar daños en los aparatos, “pero eso no se puede; se adquiere una cosa u otra, no aguanta el gasto”.

Precisó que los apagones de la energía no son nuevos en la colonia Dale y que el 2021 fue algo muy crítico porque constantemente se apagaba, venía y se volvía a caer la luz eléctrica, y eso llevó a debilitar las resistencias de los aparatos eléctricos, “y a fuerza de tanto truenan”.

“No se si eso se debe a que baja el voltaje y sube de repente, siempre a la hora pico, a medio día y como a las seis de la tarde que volvía la gente a casa después del trabajo”, apuntó.

El propietario del Abarrote Oxy dijo que las caídas del servicio de luz siguen, pero ya no tan críticas como el año pasado, “aunque no deja de afectar que se vaya el sistema y luego llegue de fregazo”.

Abundó que así se forza el encendido al mismo tiempo de todo; refrigeradores, lámparas, cámaras de vigilancia y la pantalla del televisión y otros del negocio, lo que de alguna manera puede afectar desde el cableado hasta las resistencias de los equipos.

A su vez, Ángel Alberto Loredo, propietario de la Ferretería Unión, en calle Tamborel 4411 de la colonia Dale, dijo que continúan las fallas en el suministro eléctrico, aunque no como el año pasado.

“Ayer se registró una interrupción como de 20 segundos a primera hora de la mañana, por lo que a pesar de la molestia que ocasiona quedar eventualmente a oscuras, no pasó a mayores”.

No obstante, señaló que las interrupciones de la energía eléctrica son molestas en cuanto a que se apagan todos los equipos y de golpe y al mismo tiempo todos reciben en el negocio o los hogares otra descarga que impacta sus resistencias y la intermitencia los puede dañar.

El carpintero Eduardo Lucero de la Carpintería Tableros y Puertas, ubicada en Justiniani 4811, dijo que la semana antepasada se tuvieron varias interrupciones del servicio eléctrico, con duración desde unos minutos hasta media hora.

Esto afecta como negocio, ya que como son tres trabajadores solo están sin producir y eso al patrón no le conviene; “para los trabajadores está bien, no trabajamos, pero al patrón eso le afecta”. Planteó que eso afecta porque aquí hacen las puertas para enviarlas a la tienda en la 46 y Carlos Fuero, donde se venden.

Finalmente, indicó que esperan que la Comisión Federal de Electricidad regularice el servicio, ya que desde el año pasado presenta muchas irregularidades.