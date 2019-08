Duró robo de vehículos una hora

Chihuahua.- Alrededor de una hora fue lo que duró el robo de las camionetas ocurrido la tarde del pasado martes 27 de agosto en el lote de autos “Lisboa”, sin que ninguna autoridad se hiciera presente en ese lapso.

Según consta en los videos de cámaras de seguridad, el asalto inició aproximadamente a las 17:20 horas hasta la salida de las diferentes unidades robadas a las 18 horas con 19 minutos.

De acuerdo con la versión de testigos de los hechos, durante el atraco, un grupo de alrededor de 11 a 14 personas –entre los que había menores de edadcomandado por una mujer no mayor de 25 años, sometieron a los trabajadores en las oficinas del establecimiento, sitio donde pasaron la mayor parte del tiempo mientras se concretaba el robo.

“De pronto empezaron a llegar muchos encapuchados con armas de fuego, unos parecían niños, una parte de ellos se encerró en la oficina y otros vigilaban, mientras que la mujer daba las órdenes”, comentó una ciudadana que pidió omitir su nombre por temor a represalias.

“Era una muchacha con muchos pantalones, con una mirada fría y que parecía que no le importaba nada, con tal de llevarse las camionetas”, narró la entrevistada a El Diario.

Además, comentó que los ladrones de los vehículos no eran profesionales, pues se observaban nerviosos, incluso chocando las camionetas entre ellos al momento de querer salir del lote de automóviles.

En un recorrido hecho por el exterior del local, el cual se encontraba cerrado y con visibles daños ocasionados por los delincuentes, se pudieron observar todavía las marcas de las llantas de las camionetas robadas y los impactos que con las propias unidades dieron en la malla ciclónica.

Según los comentarios de los testigos circunstanciales de los hechos, observaron como los vehículos eran chocados y patinados en la graba por los delincuentes, quienes aparentemente no tenían la pericia para conducir.

“Por lo que alcancé a ver, o no sabían manejar bien, o andaban drogados, porque parecía que querían tirar la malla en vez de salir por la puerta principal del local”.

Otra de las personas que caminaba por la zona en el momento en que salían los vehículos, dijo que vio como tres o cuatro hombres se fueron en la última suburban que quedaba en el lote y que fue hasta tiempo después que observó la llegada de la policía.

“Yo observé que cuando se estaban retirando aventaron los paliacates que traían en la cara; en ese momento me asusté y me perdí entre las calles, pero después me acerque para ver bien que estaba pasando y al minutos después llegó la policía”, mencionó uno de los testigos.

En 2015 se robaron 8 vehículos

El 10 de septiembre del 2015 se registro el robo de 8 vehículos en un lote ubicado en el periférico De la Juventud, hasta la fecha y según archivos periodísticos, es el caso que mantiene el mayor número de unidades robadas. El último robo de este tipo se presentó en Ciudad Juárez en el lote llamado “Autos Martín”, en enero pasado, en el que hombres armados se llevaron tres camionetas cerradas y una pick up.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019, hasta el mes de julio se habían presentado 2 mil 790 robos de vehículos en el estado, de los cuales, 259 fueron con violencia y 2 mil 370 sin violencia.

La peligrosa vía corta a Parral

Seis de los siete vehículos robados fueron localizados en un operativo conjunto de autoridades de los tres niveles de Gobierno en distintos tramos de la vía corta a Parral, carretera que ha sido testigo de muchos delitos de alto impacto en los últimos años, además de accidentes automovilísticos por sus malas condiciones y por los trabajos que durante años han realizado, incluso, ha sido calificada a nivel nacional como uno de los 22 tramos de la muerte en el país.

La nula vigilancia en esta carretera, ha sido fundamental para que se hayan presentado enfrentamientos armados entre grupos del crimen organizado, pero también ha sido escenario de hallazgos de cientos de cuerpos sin vida en los últimos años.

La carretera es también una ruta de escape predilecta para delincuentes, quienes se pierden entre las brechas o en los poblados cercanos.

Los últimos en escapar de las autoridades fueron quienes robaron las 7 camionetas de “Seminuevos Lisboa”, de entre los 11 y 14 que participaron en el atraco, sólo tres fueron detenidos.

Durante muchos años ha estado en planes su ampliación a dos sentidos; sin embargo, la falta de interés de las autoridades, combinado con las limitantes presupuestales, han provocado que la carretera muestre pocos avances.

