Economía se encuentra estancada con alto índice de inflación: Coparmex

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Aunque todavía no se puede asegurar que técnicamente México está en recesión, la verdad es que la economía se encuentra estancada con un alto índice de inflación, lo cual pone a las empresas y las familias en una condición difícil, señaló ayer el presidente de la Coparmex-Chihuahua, Salvador Carrejo.

Señaló que el concepto de esta inflación que ahora se maneja para la economía nacional es uno de los peores escenarios desde el punto de vista económico y es necesario cambiar esta situación porque se podría muy complicado de seguir así.

Precisó que, aunque Chihuahua tiene una economía muy ligada con Estados Unidos y se encuentra en franco crecimiento, no está ausentes de retos, porque la región ha perdido competitividad, se requiere nueva estrategia de promoción y mejorar la seguridad, ya que la violencia es una variable que no ha sido controlada y hay repunte en algunos indicadores que no favorecen el clima de inversión.

Aseguró que como sector privado trabajan con el gobierno estatal para una nueva promoción y esperan que eso rinda frutos pronto.

Señaló que, si bien es cierto que la economía estatal está íntimamente ligada a la de Estados Unidos, es necesario atender los retos que se tiene al interior, como es la inseguridad, ya que para que se pueda invertir se requiere seguridad física y patrimonial y es algo que no se ve en este momento en la entidad.

También criticó el que el gobierno federal sigue mandando mensajes que desalienta la inversión, como es el tema de la reforma eléctrica, lo cual es un claro indicio de que no entiende las variables económicas y ya hay varias advertencias no solo de Estados Unidos y otras naciones que eso pone en duda la certeza jurídica para invertir en el país.

Salvador Carrejo indicó que desde hace unas semanas se ha manejado el tema de la estanflación y ahora todavía se discute si México tiene una recesión técnica o no, aunque ahora solo se cumple uno de tres criterios, como es que se tienen dos trimestres seguidos con un decrecimiento económico.

Indicó que hay otros dos criterios que hay que definir para saber si el país está en recesión o no, pero mientras son “peras o manzanas” la realidad es que la economía está estancada, señaló.

Finalmente, apuntó que ahora no solo las empresas tienen problemas, sino también sus colaboradores quienes necesitan adquirir productos básicos y se encuentran en precios extremadamente elevados, por lo que se tiene una condición muy complicada, y eso se puede tonar mucho mayor si se sigue así durante el resto del año.

mquezada@diarioch.com.mx