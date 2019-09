Egresados normalistas rechazaron su plaza: SEyD

Chihuahua.- Alrededor de 100 egresados normalistas durante el primer ciclo de asignación de plazas rechazaron la vacante que se les ofertó, esto fundamentalmente por considerar que eran zonas muy alejadas de los centros urbanos y municipios que se consideran poco atractivos ya sea por la lejanía, las condiciones de vida o por las condiciones de seguridad, denunció el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Carlos González Herrera.

Lo anterior, luego de que el próximo 26 de septiembre se esté cumpliendo un mes de que haya iniciado el ciclo escolar actual y en su mensaje, el director general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECh), Manuel Arias Delgado reportará que al menos 175 grupos en diferentes escuelas de la entidad iniciaran clases sin maestro.

En su mensaje, el funcionario de gobierno enfatizó que no solo es este problema por falta de seguridad en aquellas zonas, sino que al ser un joven egresado normalista que pudiera tener una edad de 24 años les cuesta muchas veces trabajo alejarse del núcleo familiar.

“También tiene mayores inseguridades e incertidumbres y eso lo llega a rechazar”, declaró González Herrera.

Razón por la cual, recordó que en un principio del ciclo escolar, ellos como autoridad educativa hicieron el cálculo de que se tenían alrededor de 12 mil maestros afectados por la falta de un docente en Ciudad Juárez, sin embargo destacó que hace un par de días concluyeron que solo once grupos de primarias están sin asignación de maestros, lo cual quiere decir que se redujo mucho la falta de atención Finalmente, aseguró que pese a que no haya un profesor asignado en algún salón de clases, esto no quiere decir que los alumnos estén desatendidos, ya que en muchos de los casos normalmente la organización escolar hace que un profesor se lleve a los niños a otro salón o en otro de los casos cuando la organización del plantel esta cubierta por un director o un subdirector uno de los dos se hace cargo del grupo.