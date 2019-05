Ejerció Estado violencia contra mujeres y niños

Chihuahua.- La administración estatal fue excesiva al enviar a agentes estatales a confrontar a un grupo de vecinos en el que hay niños y mujeres, ya que incluso un menor de edad resultó severamente golpeado, declaró ayer Miguel Latorre, diputado panista local, tras el enfrentamiento del sábado en la brecha de la Caseta Sacramento.





A esa crítica se sumó el presidente de la Coparmex Chihuahua, Federico Baeza, pues reclamó a el Gobierno del Estado la forma en la que actuó y el que el conflicto haya crecido al grado de que se llegó a las agresiones físicas.





Miguel Latorre señaló que es lamentable que en un estado como Chihuahua, en el que hay tanto que hacer en temas que afectan a la población, el Gobierno mande a 100 agentes de seguridad para un conflicto que no debió llegar al grado de violencia como el que se vio e incluso, enfatizó que esto debe ser un llamado de atención a las autoridades y que nunca debe repetirse.





Latorre dijo que la violencia de las autoridades contra ciudadanos que exigen un derecho se debe de ver como un fracaso, ya que siempre se tiene que dar prioridad al diálogo y al acuerdo, así como a la mediación.





“Estoy convencido que toda autoridad debe agotar el diálogo. No es posible que las autoridades no tengan la capacidad de resolver este conflicto; creo que fue excesivo y no se pueden enviar a 100 elementos o más a una situación de este tipo”, dijo.





Agregó que es responsabilidad de la instancia hacendaria proponer soluciones, ya que el reclamo es que faltan personas de ser consideradas en los descuentos para cruzar por la caseta sin tener que pagar el peaje.





“Creo que se tiene que ver hasta dónde se puede apoyar a los ciudadanos. Lamento que haya habido gente lastimada y que se haya dado la orden a los agentes de actuar”, expresó.





Recordó que en dos años que tiene este conflicto entre vecinos de Sacramento y las autoridades, no se ha hecho lo necesario para resolverlo y se ha llegado a un conflicto que repercute en toda la entidad.





Enfatizó que ante las condiciones en que está Chihuahua no se puede tener a los agentes vigilando una brecha. “Los habitantes deben saber que los agentes estatales no son su enemigos; hace falta mucho diálogo y la sociedad no puede estar polarizada”, agregó.





En tanto, Federico Baeza, dijo que desde un principio debía ser el Estado el que fijara los lineamientos para dar apoyos a quienes se considera como vecinos del sector de Sacramento y que tienen derecho a contar con descuentos, así como con el desarrollo de caminos vecinales para quienes viven en las colonias aledañas a la caseta, pero en lugar de eso cayó en presiones y confrontaciones, las cuales ahora no puede detener.





El empresario mencionó que el Gobierno del Estado tiene las herramientas para definir cuáles personas se pueden considerar como habitantes o usuarios constantes de la caseta para establecer si tiene derecho de transitar por el punto de peaje con el beneficio de la tasa cero, pero en lugar de eso ha optado por la confrontación, lo que no dejará buenos resultados.





Mencionó que existe el principio de la equidad en las obligaciones y si hay personas que deben pagar por pasar por la caseta debe quedar establecido desde un principio, pero la autoridad debe establecer los mecanismos para que haya alternativas para los vecinos, como es el desarrollo de caminos comunales.





Explicó que las confrontaciones siempre afectarán a las autoridades, ya que es la que impone las condiciones, pero que también debe dar las soluciones y este caso se prestó para que se diera la confrontación.