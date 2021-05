El 25 de mayo resolución final sobre caso Jorge Ramírez

Archivo/El Diario

Chihuahua. – El fallo final sobre el caso del magistrado Jorge Ramírez, se dará a conocer hasta el 25 de mayo debido a que el juzgado Octavo de Distrito tiene 24 horas improrrogables para tomar una determinación respecto a si el Congreso del Estado tiene imposibilidad de cumplir la restitución del magistrado de la Sala Primera Penal o no tiene imposibilidad de cumplir, y la suspensión a la sentencia del magistrado, no se ha incumplido.

Así lo dio a conocer el titular de la defensa de Ramírez, Magistrado separado de su cargo por acusaciones de peculado, que no se podían juzgar por el fuero constitucional que lo amparaba de la acción de la justicia.

“Sigue el desacato y en consecuencia de eso nosotros ya promovimos, el incidente por defecto en incumplimiento de la suspensión definitiva (de la sentencia), el cual se va a resolver el 24 de mayo”, indicó el defensor.

El plazo establecido de un día, puntualizó, servirá para dar vista al Ministerio Público de la Federación e integre las investigaciones por los delitos que se deriven del desacato de la suspensión.

Respecto del caso, el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza, informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de inconformidad que presentó el exmagistrado Jorge Abraham Ramírez, por lo que su desafuero por parte del Congreso del Estado es vigente y válido.

Mendoza, sin embargo, descalificó la información que dio a conocer el consejero jurídico, pues explicó que lo que determine la Corte nada incide con la suspensión definitiva de la sentencia de separación del cargo, otorgada por el Juzgado Octavo de Distrito y más aún, porque el Segundo Tribunal Colegiado repuso todo el procedimiento institucional del proceso de su cliente y por lo tanto, se desecha la sentencia.

Explicó que no se puede juzgar a Ramírez mediante los principios de la Ley de Juicio Político y Procedencia, porque el año pasado fue declarada inconstitucional por la misma corte, y no puede surtir efectos en la actualidad, pues no se tomará en cuenta durante el proceso repuesto.

“En Consejero Jurídico está confundido, como siempre. El Tribunal Judicial está reponiendo todo el procedimiento ahorita y estamos a la espera es que el día 24 se lleve a cabo la audiencia definitiva”, concluyó.