El 85 por ciento del agua de pozos va a uso agrícola: JCAS

Chihuahua.- Víctor Loya, presidente del Sistema Producto Nuez, declaró que es tiempo de que los esfuerzos se centren en darle sustentabilidad a las actividades del campo y la ciudad en lo que respecta al uso del agua, por lo que comentó que debe de detenerse el crecimiento de las superficies sembradas, en especial los productos que se consideran de alto consumo y que utilizan agua de pozos.

Recalcó que se le ha querido responsabilizar al nogal de la sobreexplotación de pozos, pero enfatizó que se trata de un problema de falta de control de las autoridades para frenar esta situación, ya que incluso los nogaleros han hecho avances en el tema de tecnificar sus cultivos.

Sobre este tema el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata, explicó que actualmente el 85 por ciento del agua que es extraída de pozos es para uso agrícola en general, pero esto puede llegar poner en riesgo la disponibilidad de agua para el consumo humano.

El funcionario indicó que no la intención no es satanizar el tema a los nogaleros por los problemas de sobreexplotación de las reservas de los mantos friáticos, ya que el planteamiento es que haya una responsabilidad para que no siga creciendo la demanda de agua para el uso agrícola.

Expuso que hay regiones, como Chihuahua y Juárez, en donde es posible que se pueda entregar agua tratada a las áreas de cultivo para que dejen de extraer agua de los pozos, lo que además les generaría a los productores el ahorro de la energía eléctrica.

Por su parte el diputado federal, Salvador Alcantar, mencionó que en la actualidad existe un descontrol en la extracción a través de los pozos, mientras que se critica a los productores que usan el agua de las presas, lo que no afecta las reservas subterráneas. En cuestión de meses se tiene planeado que se aprecien las primeras acciones para optimizar el uso del agua sin aumentar la extracción. ochavez@diarioch.com.mx