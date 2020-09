'El agua me llegaba hasta las rodillas'

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Con las fuertes lluvias que se han presentado en días recientes, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que se atendieron dos reportes que tuvieron relación con las precipitaciones pluviales, pero que no pasaron de pérdidas materiales. En la colonia Ávalos, una de las colonias que la semana pasada se vio más afectada vecinos narraron que los problemas con el drenaje provocaron leves inundaciones en los domicilios.

Berta Alicia Portillo, quien vive en la Manzana 14 señaló que con las fuertes lluvias tanto su casa como otros domicilios vecinos han sufrido desperfectos en el drenaje con lo que el agua se acumula al no poder correr regresa y se acumula en las casas, con lo que desde hace una semana han debido pedir auxilio de los bomberos quienes los ayudan en estos casos.

“A mí lo que me pasó fue que se me llenó todo el patio, vinimos y con la escoba y como pudimos destapamos la cañería. Yo salí con el agua en las rodillas y logré destapar, yo me asusté mucho porque la lluvia era mucha, y yo tengo a mi mamá en silla de ruedas, no se veía nada y se oía el aire muy fuerte”, narró.

Como a ella se reportó también un hombre mayor que vive solo y fue trasladado con familiares ante la inundación de su domicilio. En la colonia también se apreciaron encharcamientos ante la falta de pavimento en la zona.

Además de esta colonia en Villa Juárez también se presentó uno de los reportes por inundación por aguas negras.