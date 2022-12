Me invitaron a una partida de pesca, pero aquella tarde el tiempo se descompuso y se soltaron unos vientos horribles. Casi me vomito con el zangoloteo del oleaje sobre la lanchita aquella, que iba y venía, bajaba y subía al impulso del agua encrespada. Lo peor fue que se puso neblinoso, y como las nubes ya habían ocultado desde temprano el sol, yo me sentí como si me hubiera devorado una oscura fauce, cavernosa y mortal.

Allá en la distancia, sin embargo, surgió poco a poco un resplandor que se fue agrandando conforme nos acercábamos a la zona del famoso arco natural de piedra. Mis compañeros de aventura eran verdaderos lobos de mar que permanecían en total calma en aquella borrasca que no era todavía tormenta y aún se burlaban de mis quejas.

La luz aquella me pareció, como dicen, fantasmal, porque no la producía ninguna fuente natural, y tampoco se veía ninguna embarcación en las inmediaciones. Cuando llegamos a donde se producía la luz, vimos con toda claridad que el que resplandecía era un hombre, del que veíamos la silueta negra, y que parecía caminar sobre el agua.

“Es el ahogado del arco”, dijo Samuel Benítez.

“El ahogado que camina sobre las olas”, refrendó Carlitos Pérez, el capitán de la cáscara de nuez sobre la que me estaba yo muriendo de mal de mar y ahora de miedo.

Ya te conté de cuando me fui un verano completo a Cabo San Lucas, a trabajar según yo, pero realmente fue para mí como una especie de escapatoria a mis problemas. Te has de acordar que puse de pretexto que necesitaba juntar dinero, y pues bien, me fui a la aventura, y lo bueno fue que sí junté un dinerito, y además me reconcilié con mi mujer cuando regresé.

Pues de allá te traigo esta historia para tus lectores. Allá en Los Cabos (que es el corredor turístico de Cabo San Lucas más San José del Cabo) cuentan la historia de un hombre que murió ahogado junto al arco natural que existe en la punta de la península. Dicen que el hombre, un turista nacional, no hizo caso de las advertencias que previenen acerca de los remolinos que se forman en ese lugar, y pues se metió a nadar.

Ya no salió con vida. Aunque lograron sacar el cuerpo y le dieron sepultura en su tierra a donde lo trasladaron en elegante carroza funeraria, dice la gente aquí que el mar atrapó su espíritu y que éste sigue penando. La vez que lo vimos sobre el agua, fue sólo una de tantas, porque en cuanto se encrespa el mar o se deja caer la neblina, los marineros, pescadores y lancheros lo alcanzan a ver como un fantasma horrible, en actitud de caminar sobre las aguas.

Pero, además, como parte de la leyenda, cuentan que los buzos se sumergen en esa parte del mar, se les aparece el ahogado y los jalonea para no dejarlos salir. Muchos ya no quieren bucear en la zona del arco natural, por miedo a que los ahogue el espectro.

“La única explicación”, me dijo Samuel Benítez aquella vez allá en el mar, “es que el ánima en pena busca venganza, y por eso pretende ahogar a otras personas”.

Historias de ahogados y de fantasmas de ahogados, abundan en Los Cabos, a cual más aterradora. Después te contaré alguna otra.