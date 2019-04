El amargo sabor de la injusticia

Chihuahua.- La madrugada del pasado lunes una joven de 23 años de edad denunció haber sido víctima de una violación tumultuaria en manos de cuatro sujetos quienes la subieron a una camioneta para cometer el crimen. Según el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal –DSPM- la víctima salió de un bar en el centro de la ciudad, al que fue acompañada por su novio, cuando los agresores la interceptaron para obligarla a subir al vehículo y abusar de ella. Posteriormente la abandonaron en un punto distante.

Al momento, la identidad de los atacantes se desconoce y –como si fuera una redundancia por los múltiples casos registrados y sin resolver- no se tiene alguna información al respecto ya que, de acuerdo con la Fiscalía Especializada de la Mujer “el caso está bajo investigación para corroborar que efectivamente haya ocurrido”.

El 25 de febrero de 2019, una joven se sumó a la lista de víctimas al ser violentada a un costado del centro cultural Los Laureles. A 8 días de que se cumplan dos meses de lo ocurrido nada se sabe del curso de la investigación o de un posible responsable tal y como ocurrió con “Elizabeth”, la otra joven que denunció haber sido abusada en las inmediaciones de la Biblioteca Carlos Montemayor en julio de 2018 y que intentó reactivar su caso luego del ataque en los Laureles.

“En la Fiscalía me dijeron que iba a ser muy tardado y opté por ya no seguir”, dijo Elizabeth a El Diario la mañana de este miércoles.

En su momento la entrevistada interpuso la denuncia e incluso hubo un retrato hablado del presunto agresor, mismo que quedó en el olvido. Luego de los hechos del 25 de febrero, Elizabeth solicitó su expediente e intentó que se le diera seguimiento al caso pero no logró nada más que una larga espera para ser atendida.

Su intención de ayudar en la búsqueda del agresor para que este no pudiera atacar a otras jóvenes se topó contra el muro de la “justicia” ya que en ninguno de los dos intentos realizados logró nada.

“La denuncia no prosperó, desde adentro me dijeron que tenía que insistir porque a veces se quedan empolvados los expedientes porque hay muchos casos y no se dan a conocer. Yo puse el reporte y dije todo para que estuvieran más alertas, pero no pasó nada. ¿Cuántos casos hay así y no pasa nada?”, cuestionó Elizabeth 7 meses después de haber sido atacada.

“Burocracia” es la respuesta más común que otras víctimas de violación dan al preguntarles por qué no acuden ante la autoridad. “El trato es indigno, no te creen, te culpan de lo que ocurrió y terminas cansándote”, dicen.

Ataques sexuales aumentaron 60% en 2019 respecto al mismo lapso de 2018

En la ciudad de Chihuahua tan solo en los dos primeros meses del 2019 se han cometido 75 violaciones sexuales lo que significa un incremento del 60 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior cuando se tomó nota de 33 eventos delictivos de este tipo, según lo destaca el Semáforo Delictivo alimentado con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lo anterior indica que en cada uno de los 59 días de enero y febrero del presente año, se cometió un promedio de 1.2 violaciones, lo que ubica a la capital chihuahuense un 31 por ciento por arriba de la media nacional.

Otros municipios que se encuentran en rojo debido a la incidencia de violencia sexual, son: Guadalupe, Nuevo Casas Grandes y Jiménez. En este último municipio Rosario A.D. fue detenido y vinculado a proceso por agredir sexualmente a tres niñas convirtiéndose en un ejemplo de lo que ocurre en esa entidad y por qué se encuentra entre las de mayor incidencia en dicho delito.

Estadísticas del Instituto Chihuahuense de las Mujeres –Ichmujeres- indican que durante los dos primeros meses del 2019 se atendieron por lo menos 35 casos de violencia sexual contra las mujeres mientras que, durante el año anterior sumaron 250 casos.