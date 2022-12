El aparecido relumbroso, Primera Parte

En las noches, a lo largo de la hilera de casitas de madera que bordeaba las vías del ferrocarril, en la Colonia Industrial, se empezaron a contar historias de un "aparecido relumbroso".

Era, decían, el fantasma brillante de un hombre muerto que merodeaba por las casas de los ferrocarrileros después de la media noche, y que en un principio se distinguió sólo por molestar con su presencia, aunque desaparecía en cuanto se empezaba a mover la gente inquieta.

La fama del "aparecido" creció cuando se supo que manoseó a una señorita cuyo nombre se reservaban las crónicas cerveceras en los "clubes obreros" de la calle Hidalgo. Era el año de 1969, era invierno, y oscurecía muy temprano. Se dijo que "el relumbroso" pretendió violar a la joven mujer, pero como se trataba de un fantasma, no era lógico que tuviera apetitos sexuales.

"Tas loco, qué va a violar un aparecido, pos si no se les puede tocar, apenas ver, y eso no siempre... ellos saben a quién se le aparecen, a mí se me hace que la muchacha era la que traía ganas, ¿qué, no ves que hasta se desmayó?".

Como fuera, pero los padres de familia tuvieron gran cuidado en recontar las fábulas que se decían sobre "el relumbroso", y con ello vacunaban a sus pequeños contra la tentación de aventurarse de noche entre los vagones o, lo que es más peligroso, de irse con los mayores a las calles de la Industrial, que ya entonces eran peligrosas de noche. No hacía mucho, la policía había arrestado aquí a un robachicos en plena flagrancia de pepenar un chamaquito y llevárselo rumbo al río, y las puertas se cerraban a las seis de la tarde, y los niños no tenían permiso ni para ir al mandado a partir de esas horas.

El asunto del fantasma de las vías del tren se puso mucho más interesante con un nuevo suceso, que fue que este espectro del más allá dejó unas huellas de manos en una ventana, claramente dibujadas, como si se hubiera embarrado con algo pegajoso.

El incidente fue así: En casa del garrotero Juan Terán, quien esos días andaba haciendo viaje en el ferrocarril mineral, quedaron solas su mujer y su hija, una niña de siete años, así como un chamaquito de brazos.

Después de la cena, la señora de la casa prosiguió una labor de tejido que había interrumpido en la tarde para hacer cena. Se colocó ella cerca de la ventana, que estaba tapada con una cobija de cuadritos, pero de afuera se podía ver claramente a través de un claro que quedaba entre la cobija y el marco de la ventana. Desde adentro, sólo se podían ver sombras, y fue una sombra y el ruido de un bote que se cayó, lo que llamó la atención de Conchita, que así se llamaba.

Conchita se asomó por esa rendija, y lo que vio fue el cuerpo del fantasma relumbroso que huía. A los gritos de la mujer acudieron las familias vecinas a averiguar lo que sucedía, y vieron una cubeta volcada y la mano dibujada en el cristal del lado de afuera.

Esta historia continuará...