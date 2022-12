El aparecido relumbroso, Segunda y Última Parte

Por esos días, una viejita que vivía sola con su hijo ferrocarrilero, fue violada por el fantasma, materializado como un vil auto- procurador de placeres carnales. Los detalles del caso se los reservó la policía, pero como siempre, mucha de la información fluyó a lo largo de la hilera de casitas del tren, y por la avenida Hidalgo y perpendicularmente por sus laterales.

Resulta que la anciana ofreció una descripción muy inquietante de su depredador: Era de estatura mediana, dijo a la policía, ni gordo ni flaco, pero su cuerpo "sudaba" una sustancia pegajosa, apestaba a marrano y tenía orejas y trompa de marrano. "Y ojos de marrano muerto".

Ya no hubo tranquilidad, y en el sindicato mandaron una guardia nocturna con voluntarios, para patrullar las casitas.

Uno de estos ferrocarrileros que hicieron de guardia una noche ya casi de primavera, Edmundo ("Mundo") Sáenz, tuvo la suerte de descubrir a lo lejos la sombra del escurridizo espectro, y lo esperó, y sintió miedo cuando desde su rincón lo miró pasar a menos de un metro. "Brillaba, brillaba de veras el fantasma, y a mí me dio miedo cuando lo tuve cerca, y pensé que no era posible que fuera ningún ferrocarrilero, porque era de madrugada, y la cantina ya había cerrado y no estaba terminando ningún turno... era el fantasma".

"Mundo" lanzó entonces la señal convenida para que salieran los otros voluntarios, que era un silbido largo y dos silbidos cortos, y aquéllos salieron.

Cuando vieron al "relumbroso", se lanzaron a cogerlo, y se les escapaba aunque intentaran agarrarlo, se les escurría entre las manos, y se les volvía a escurrir, y fue hasta casi por la calle Hidalgo cuando el espectro violador de mujeres solas, cayó.

"El relumbroso" se cayó solito, al tropezar con el cordón de una banqueta, y lo sujetaron entre los cuatro que lo perseguían.

El "fantasma relumbroso", el escurridizo, resultó ser un hombre de carne y hueso, un pervertido que se embarraba el cuerpo de manteca y se iba desnudo por las calles para acechar en las casas donde sabía que un empleado del ferrocarril estaría ausente en la noche.

Esta historia la cuenta don Jorge Pérez, ferrocarrilero jubilado, como si hubiera sucedido ayer.