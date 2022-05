El arte de Luis Y. Aragón llegará al Cereso No. 1

Chihuahua, Chih.- El artista plástico chihuahuense, Luis Y. Aragón, cuya obra es reconocida internacionalmente, realizará una obra escultomural en la que coordinará a personas privadas de su libertad, PPL, del Cereso 1 de Aquiles Serdán. El proyecto forma parte del programa federal de la Dirección General de Vinculación Cultural en el que se acerca el arte a quienes purgan ahí su condena. La obra retratará la cosmovisión rarámuri con el estilo característico del maestro que ha expuesto su obra en distintos países y que prevalece también en sitios como la estación Barranca del Muerto, en el metro de la CDMX, o su mural en el Centro Ceremonial Otomí, ubicado en Temoaya.

Aragón ha expuesto su obra en distintos países de América y Europa y actualmente reside en su natal Chihuahua, luego de haber viajado por el mundo y haberse radicado en la Ciudad de México como miembro del Salón de la Plástica Mexicana.

Así pues en este 2022 esta iniciativa llega a Aragón luego del trabajo que desde 2019 realizan en el Centro de Reinserción Social 1 Elma Varela, Patricia Ramírez y Efrén Holguín, como parte del Programa Cultura Comunitaria a cargo de Alejandro Díaz y Jorge Adrián Cervantes, responsable del área formativa.

Durante este programa las personas privadas de su libertad han tenido distintos acercamientos al arte como lo son a través de dibujos en los que han representado la cosmogonía de los mitos rarámuris que serán en los que Aragón inspirará esta obra mural que pretende ser una pieza movible e itinerante.

En él se representará el mito que da origen a la danza Yúmari, que fue enseñada a los hombres por la deidad Chomari, que es la representación del venado, explicó el artista plástico quien destacó que varias de sus pinturas representan mitos de diversas culturas, ejemplificando con su obra mural del metro de la Ciudad de México, Visión del Mictlán, de la cosmovisión azteca o sus pinturas surrealistas de los mitos griegos como Teseo y el Minotauro, entre otras.

Para el artista llevar este tipo de expresiones artísticas a los Centros de Reinserción es primordial como terapia ocupacional, y él mismo al haber sido preso en la penitenciaría de Lecumberri junto a José Revueltas a finales de la década de los 60, destacó la experiencia y el camino de haber montado su taller en la prisión.

“Yo estuve en Lecumberri porque me agarraron junto con Pepe Revueltas y yo era muy amigo de un vocero de Pepe Revueltas, Martín Dozal y de Roberto Escudero. No me entendía con Revueltas porque era muy borracho, pero me caían muy bien sus libros, porque era muy buen literato y muy buen escritor. (…) Estábamos desayunando en el club de periodistas cuando llegaron, nos detuvieron a todos y nos llevaron a Lecumberri. Como yo tenía un taller de fundación para hacer esculturas al bronce, entonces me dijeron; pon un taller adentro de Lecumberri y nada más vienes a firmar y la obra es tuya”, detalló y señaló que durante un año duró el taller en dicha prisión, por lo que no es ajeno a este tipo de iniciativas.

Señaló que en las cárceles el arte, como los colores y las soluciones estéticas influyen, pero lo más interesante es dar una terapia ocupacional a los presos ya que, como lo señalaron los encargados de este programa en los Ceresos se debe cumplir con estándares como tipos de pintura en las paredes y no se permite que pinturas o murales permanezcan en estos Centros, de ahí la idea de que esta pieza pueda moverse y exhibirse en distintos lugares, pero involucrando a las personas privadas de su libertad que trabajarán en dicha obra.

Actualmente Aragón lleva a cabo el inicio de su proceso creativo en el que definirá que simbologías se integrarán a este escultomural que se hará de materiales como fibra de vidrio y que estaría terminado a más tardar el mes de noviembre de este año.