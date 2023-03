El auxilio de las ánimas del purgatorio: primera parte

"Gracias, señor, así le vamos a hacer", dije yo al hombre en el caballo, y volteé a mirar al padre Nacho para reconocerle, medio en broma, medio en serio, que su petición de ayuda a las ánimas del Purgatorio había funcionado.

"No vuelvo a poner en duda a las ánimas", padre, dije, y no tardé ni dos segundos para voltear hacia el jinete que nos había sacado del atolladero, cuando vi que ya no estaba...

“¡Aaay, güeeey!”

¡Hágame favor! El llano en el que estábamos perdidos eran kilómetros y kilómetros de pastito sin arbustos, plano como una mesa de billar, imposible que el ranchero del caballo hubiera desaparecido así nomás. Pero el hombre se fue igual que vino, igual que había aparecido minutos antes: desde la nada.

Recuerdo con mucho cariño al padre Ignacio, quien era un devoto de las ánimas del Purgatorio y al que nunca le entendí el porqué de esa preferencia, "habiendo tanto santo en la corte celestial", le decía yo.

En un tiempo mandaron a este sacerdote a Cuernavaca a la Diócesis de don Sergio Méndez Arceo, que ha de acordarse el lector que era un cura rebelde de esos de la Iglesia progresista, y a Nachito, pues eso no le gustaba, porque mi amigo era del ala conservadora. "A mí no me metan en política", renegaba el curita, quien en vida fue promotor de la ascensión a los altares del padre Maldonado, otro devoto de las ánimas del Purgatorio, como él.

Pues una vez vino a Chihuahua de vacaciones don Nacho, y ha de saber usted que los familiares tenían que interrumpir lo que estuvieran haciendo para atenderlo, y pues siendo yo su sobrino -creo que en segundo grado-, me tocó recibir la llamada. "Quiero que me lleves al rancho Las Estacas, Pedrito, a ver si consigues una buena troca", ordenó el padre.

Y en efecto, dejé todos mis pendientes en el taller y hasta cancelé una cita de adolescente calenturiento que tenía esa tarde con una morenita delgadita que me había costado mucho trabajo convencerla de ir al cine. Pues ni modo, pensé, un poco con rabia pero también con algo de ilusión de poder saludar a don Ignacio.

Abrazo, saludo, regaño por mi reciente deserción de la prepa, sermón. Que "ya ni la friegas, hijo", que "eso no se hace, no seas pendejo, ¿de qué vas a vivir?", que si "¿a poco vas a ser carpintero como tu papá? Deberías pensar en tomar aunque sea un curso como técnico de algo".

El cura estaba en su papel de pastor, pero casi en seguida se distendió un poco y se acomodó a su personaje de turista.

El padre Nacho no quiso perder tiempo, y me convenció de que nos fuéramos de ahí mismo a la salida a Cuauhtémoc. Ha de recordar el lector que la vieja Central Camionera estaba en el centro, y en ruta breve a la carretera de Cuauhtémoc.

Apenas echamos gasolina a la salida y nos devoramos en el camino unos burritos que yo llevaba de un carrito que se ponía cerca del gimnasio San Pedro, y allá íbamos, enfilados al mentado rancho que quién sabe dónde estaba. Ni mapa llevábamos, pero el padrecito quería desahogar un pendiente allá y que nos regresáramos esa misma tarde o noche a la ciudad.

CONTINUARÁ MAÑANA...