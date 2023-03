El auxilio de las ánimas del purgatorio: segunda y última parte

"Es que voy a recoger unos libros y cosas personales de un padre que trabaja en Cuautla, y que cuando supo que venía yo a Chihuahua, me hizo el encargo, pues él es de ese rancho, y a mí no me cuesta nada echarme la vuelta".

Como dije antes, la voluntad del señor cura era ley.

En una desviación que está un poco después de Santa Isabel, dimos vuelta a la izquierda, porque según el infalible y a veces presuntuoso cura, estábamos en el meritito camino de Las Estacas. Allá nos fuimos, pues, porque la voz del cura era voz de Dios.

Fue así como a una hora de haber dejado la carretera principal, nos encontrábamos en medio de la nada, y la troquita ya andaba con menos de un cuarto de tanque de gasolina.

Paré el motor de repente, y le plenteé la situación a don Nacho: "Si seguimos por este camino yo no sé si lleguemos a donde vamos, pero con otros veinte kilómetros para delante, y el regreso, de seguro que se nos acaba la gasolina antes de la carretera".

Entonces, dije: o nos arriesgamos y nos lleva pifas acá en la soledad del llano, o nos regresamos y echamos gasolina y preguntamos a alguien que sí sepa dónde está ese pinche rancho.

Ahí mismo fue cuando el padrecito pidió el favor a sus queridas ánimas del Purgatorio, de que nos socorrieran en ese trance, y ahí mismo eché una de mis acostumbradas pullas a la fe del anciano en una devoción que tan rara se me hacía.

En eso estábamos, cuando se nos apareció el señor de la tejana, arriba de un caballito bayo al que no vimos, ni escuchamos, cuando llegó.

"¿En qué les puedo ayudar? ¿Andan perdidos?"

-Pues la verdad, sí, ¿cómo llegamos a Las Estacas? -Pregunté.

"Uh, pues ya se pasaron mucho, tienen que regresarse por aquí mismo como venían, y cuenten veinte minutos después del segundo arroyo, y allí va a estar la desviación a su mano derecha... Las Estacas está ahí muy cerca del camino".

Fue cuando volteé a ver al padre, y fue en ese segundo cuando el señor de la gorrita y del caballo se fue, se desvaneció en la mitad de aquel llano como mesa de billar.

"¡Híjole, padre, ya no le vuelvo a echar relajo con lo de las ánimas, neta!".

Y exactamente veinte minutos contados después del segundo arroyo, ya de regreso nosotros por el camino, dimos vuelta a la derecha, y ahí estaba el mentado ranchito.

En la tarde, con la carretera de vuelta a Chihuahua, incluso la gasolina me duró hasta la primera estación de servicio, y desde entonces ya no molesté al padre Nacho con sus adoradas ánimas del Purgatorio.