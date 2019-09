El Brujo del Poder Negro

Mi esposo siempre fue un hombre muy grosero y prepotente conmigo, yo siempre se lo atribuía a el poder que él tiene, pues es un hombre muy exitoso y acaudalado tiene muchas amistades dentro de la política, por eso mismo él está acostumbrado a hacer lo que quiere, era una persona muy egoísta, a mí nunca me dio mi lugar como su esposa, siempre me hacía a un lado aun incluso delante de su familia y la mía, él no se detenía por nada ni por nadie, siempre me fue infiel y no le importaba si yo lo sabía o si me hacía sentir mal, pero ya estaba acostumbrada a esto, tengo 2 hijos con él y por eso es que nunca me quise separar, mis hijos lo adoran y sé que si algún día me alejara de él ellos sufrirían mucho.

A pesar de que tenemos personal de servicio él siempre me exigía que fuera yo quien le hiciera todas sus comidas, quien le lavara su ropa y quien lo atendiera de todo a todo, cuando no le gustaba la comida simplemente me aventaba el plato, en una ocasión me reventó el vaso de un licuado que le preparé en la cabeza sólo porque se había terminado la leche de la que él toma y le puse de otra, en fin son muchos los abusos que mi esposo hacía en contra mía, yo aguanté todo hasta que un día ya no pude más, fue en una navidad donde él se puso muy borracho y enfrente de todas las personas presentes me humilló de tal forma que me hizo sentir la peor de las mujeres una basura total como si yo no valiera nada, él cree que por su dinero es el mejor hombre, pero decidí que ese día era el último que él me haría sufrir.

En todo momento mi comadre me ha apoyado incluso me ofreció que me fuera a su casa, que dejara a mi esposo y ella me apoyaba, pero yo nunca quise, al verme ella ya tan angustiada por esta situación me confió que hace algún tiempo ella había pasado por algo similar, que conocía a quien podía ayudarme, pero como yo nunca he creído en brujería ni las lecturas de cartas y esas cosas, ella no sabía cómo decírmelo.

Ya era tanta mi desesperación que le dije que no me importaba lo que fuera, le pedí que me dijera como resolvió su problema y fue cuando me confesó que había ido con un brujo, que había ido con DON LUIS, que él es quien le había arreglado ese problemita con su marido.

Entre temor y cierta desconfianza fui a consultarlo, me pidió ver la foto de mi marido observándola me iba narrando todo lo que viví con mi esposo era algo tan increíble, parecía como si nos conociera de siempre, no aguante y honestamente comencé a llorar al grado que me pidió que me calmara o regresara otro día, como pude me calmé y siguió la consulta

Para no hacer todo esto tan largo, me dijo que mi esposo era fácil de trabajar que dentro de él guardaba mucha debilidad y temor que era ese el motivo por el cual era tan prepotente y déspota, pero que fácilmente se podía doblegar, DON LUIS me comentó que a más tardar en 2 semanas él lograría dominar por completo a mi marido, cosa que honestamente yo no creí, pues mi marido tiene un carácter demasiado agresivo y fuerte

Días después regresé con él y me entregó un brebaje que le di a mi esposo en bebidas y un polvo que le tuve que dar en sus comidas, aparte de esto me entregó un frasco que guarde celosamente en un lugar obscuro que de vez en cuando sacaba para órdenarle lo que yo quería a mi esposo, pues se supone que dentro del frasco estaba el espíritu de mi esposo dominado por el brujo, a la semana después mi esposo dejó de ser agresivo, aun no estaba dominado por completo en ocasiones se revelaba, pero a los diez días mi esposo se volvió una persona muy dócil y lo que más me gustó de su del trabajo es que mi esposo no sólo es dócil, manso y amoroso si no que se volvió un hombre muy hogareño y atento conmigo y su familia, gracias a la Santa Muerte y a DON LUIS por hacer esto posible.

SOLO atiendo casos difíciles, NO tengo sucursales ni locales, te atiendo YO mismo directamente en mi casa y únicamente en dos ciudades en la cd, de chihuahua y en la cd. De Catemaco, Veracruz, SI hago trabajos a distancia, yo resuelvo tu problema por muy difícil que sea, y si lo dudas TE RETO!!

Las personas que deseen consultar a Don Luis el Brujo Del Poder Negro pueden comunicarse al teléfono CHIHUAHUA 614-252-7574.

CATEMACO VERACRUZ 294-110-5000